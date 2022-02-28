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    TCL 30 ve TCL 30+ resmiyet kazandı

    TCL 30 serisi giriş seviyesinde katma değerli özellikler sunmayı amaçlıyor. AMOLED ekran, 10W hızlı şarj desteği, 50MP arka sensör, LPDDR4X RAM bellek, 5010mAh batarya bunlar arasında. 
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    TCL 30
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    TCL markasının MWC 2022 fuarındaki duyurularının ardı arkası kesilmiyor. Pek çok akıllı telefon ve tablet modelleri arasında giriş seviyesinde iddialı olmak isteyen TCL 30 ile TCL 30+ akıllı telefon modelleri de yer alıyor. Her iki model arasında depolama ve ön kamera farkı var. Ayrıca TCL 30 modelinin kutusundan 10W adaptör çıkıyor.

    TCL 30+ özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • 8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti
    • 4GB LPDDR4X RAM
    • 128GB eMMC depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 13MP ön kamera
    • 5010mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 200 Avro

    TCL 30+
    Tam Boyutta Gör

    TCL 30 özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • 8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti
    • 4GB LPDDR4X RAM
    • 64GB eMMC depolama
    • 50MP+2MP+2MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 5010mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 180 Avro
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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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