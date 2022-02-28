TCL 30 ve TCL 30+ resmiyet kazandı

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TCL markasının MWC 2022 fuarındaki duyurularının ardı arkası kesilmiyor. Pek çok akıllı telefon ve tablet modelleri arasında giriş seviyesinde iddialı olmak isteyen TCL 30 ile TCL 30+ akıllı telefon modelleri de yer alıyor. Her iki model arasında depolama ve ön kamera farkı var. Ayrıca TCL 30 modelinin kutusundan 10W adaptör çıkıyor.

TCL 30+ özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti

4GB LPDDR4X RAM

128GB eMMC depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

13MP ön kamera

5010mAh batarya, 18W hızlı şarj

200 Avro

TCL 30 5G özellikleri belli oldu 1 gün önce eklendi

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TCL 30 özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti

4GB LPDDR4X RAM

64GB eMMC depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5010mAh batarya, 18W hızlı şarj

180 Avro

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