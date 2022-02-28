TCL 30 ve TCL 30+ resmiyet kazandı

TCL markasının MWC 2022 fuarındaki duyurularının ardı arkası kesilmiyor. Pek çok akıllı telefon ve tablet modelleri arasında giriş seviyesinde iddialı olmak isteyen TCL 30 ile TCL 30+ akıllı telefon modelleri de yer alıyor. Her iki model arasında depolama ve ön kamera farkı var. Ayrıca TCL 30 modelinin kutusundan 10W adaptör çıkıyor.
TCL 30+ özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- 8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti
- 4GB LPDDR4X RAM
- 128GB eMMC depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 13MP ön kamera
- 5010mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 200 Avro
TCL 30 özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- 8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti
- 4GB LPDDR4X RAM
- 64GB eMMC depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5010mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 180 Avro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)