TCL 30 5G tanıtıldı: İşte fiyatı

MWC 2022 fuarına en yoğun katılım gösteren belki de tek firma konumundaki Çinli TCL birbirinden farklı tablet ve akıllı telefon modellerini tanıttı. Bunlardan bazıları Avrupa pazarına özel olarak geliyor.
TCL 30 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- 7nm Dimensity 700 (2 adet Cortex A-76, 6 adet Cortex-55)
- 4GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50MP+2MP+2MP arka kamera
- 13MP ön kamera
- 5010mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 4GB/64GB - 250 Avro, 4GB/128GB - 270 Avro
TCL 30 5G akıllı telefon modeli uygun fiyata 5G teknolojisini sunmayı amaçlıyor. 60Hz tazeleme hızı, 900 nit parlaklık, kenarda parmak izi okuyucu, 1TB’a kadar genişleme imkânı, 7.74mm kalınlık değeri şeklinde fiyatına göre tatmin edici özellikleri mevcut. Model Avrupa’da Nisan ayında satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)