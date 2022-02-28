TCL 30 5G tanıtıldı: İşte fiyatı

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MWC 2022 fuarına en yoğun katılım gösteren belki de tek firma konumundaki Çinli TCL birbirinden farklı tablet ve akıllı telefon modellerini tanıttı. Bunlardan bazıları Avrupa pazarına özel olarak geliyor.

TCL 30 5G özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

7nm Dimensity 700 (2 adet Cortex A-76, 6 adet Cortex-55)

4GB RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP+2MP arka kamera

13MP ön kamera

5010mAh batarya, 18W hızlı şarj

4GB/64GB - 250 Avro, 4GB/128GB - 270 Avro

TCL NxtPaper MAX 10 tablet fiyatı nedir? 1 gün önce eklendi

TCL 30 5G akıllı telefon modeli uygun fiyata 5G teknolojisini sunmayı amaçlıyor. 60Hz tazeleme hızı, 900 nit parlaklık, kenarda parmak izi okuyucu, 1TB’a kadar genişleme imkânı, 7.74mm kalınlık değeri şeklinde fiyatına göre tatmin edici özellikleri mevcut. Model Avrupa’da Nisan ayında satışa sunulacak.

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