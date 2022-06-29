TCL 30 ve TCL 30+ ülkemizde satışa çıktı

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MWC 2022 fuarında TCL markasının tanıttığı ve giriş seviyesine yakın konumlandırdığı TCL 30 serisi akıllı telefonlar ülkemizde de satışa sunuluyor. TCL 30 ve TCL 30+ belirli noktalarda birbirinden farklılaşıyor.

TCL 30+ ve TCL 30 neler sunuyor?

6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran barındıran TCL 30+ modelinde 8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti, 4GB LPDDR4X RAM, 128GB eMMC depolama, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5010mAh batarya ve 18W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. TCL 30+ için 6999TL fiyat etiketi mevcut.

TCL 30 özellikleri açıklandı 4 ay önce eklendi

TCL 30 modelinde ise farklı olarak 64GB eMMC depolama ve 8MP ön kamera yer alıyor. Yine kutudan 10W şarj adaptörü çıkıyor. Fiyatı ise 6499TL olarak belirlenmiş.

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