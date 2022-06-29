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    TCL 30 ve TCL 30+ ülkemizde satışa çıktı

    Ülkemizde satışa sunulan TCL 30 ve TCL 30+ akıllı telefon modelleri temelde aynı özellikleri paylaşırken ön kamera ve şarj adaptörü açısından birbirlerinden farklılaşıyor.
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    TCL 30 Plus
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    MWC 2022 fuarında TCL markasının tanıttığı ve giriş seviyesine yakın konumlandırdığı TCL 30 serisi akıllı telefonlar ülkemizde de satışa sunuluyor. TCL 30 ve TCL 30+ belirli noktalarda birbirinden farklılaşıyor.

    TCL 30+ ve TCL 30 neler sunuyor?

    6.7 inçlik Full HD+ AMOLED ekran barındıran TCL 30+ modelinde 8 çekirdekli 12nm Helio G37 yonga seti, 4GB LPDDR4X RAM, 128GB eMMC depolama, 50MP+2MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5010mAh batarya ve 18W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. TCL 30+ için 6999TL fiyat etiketi mevcut.

    TCL 30 modelinde ise farklı olarak 64GB eMMC depolama ve 8MP ön kamera yer alıyor. Yine kutudan 10W şarj adaptörü çıkıyor. Fiyatı ise 6499TL olarak belirlenmiş.

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