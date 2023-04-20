TCL C74 QLED TV serisi tanıtıldı: 144Hz yenileme hızı ve daha fazlası

TCL C74 QLED TV özellikleri
TCL C74 QLED TV ailesi, 55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 98 inç olmak üzere beş farklı boyut seçeneğiyle geliyor. Ancak 85 inç ve 98 inçlik sürümlerin Mayıs ayında vitrine çıkacağını belirtelim. Teknik detaylara gelirsek yeni akıllı TV dizisi, 4K çözünürlük ve 144Hz yenilleme hızına ek olarak 1.000 nite kadar HDR parlaklık sunan Tam Dizi Yerel Karartma (FALD) teknolojisinden güç alıyor.
Kullanım tarafında C74, günümüzün en popüler akıllı TV platformlarından Google TV arayüzü ile kutusundan çıkacak. Dolayısıyla Chromecast ile yansıtma ve Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol olanağı sunduğunu belirtelim. TCL, C74 QLED TV ailesinde Dolby Atmos ve DTS Virtual:X'i destekleyen iki dahili 15W hoparlör kurulumuna yer vermiş. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise, dört adet HDMI 2.1, HDMI eARC ve USB 2.0 yer alıyor.
TCL C74 QLED TV fiyatı
TCL C74 QLED TV ailesinin 55 inçlik modeli 649 euro, 65 inçlik model 799 euro, 75 inçlik model ise 1099 eurodan başlayan fiyatlar ile İngiltere ve AB'de piyasaya çıkacak. Akıllı TV dizisinin 85 inç ve 98 inçlik daha büyuk modelleri ise Mayıs ayında 1599 euro ve 3599 euro fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. TCL C74 QLED TV ailesinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)