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    TCL C74 QLED TV serisi tanıtıldı: 144Hz yenileme hızı ve daha fazlası

    TCL, 4K QLED panel ve yenilikçi panel teknolojileri ile donatılan C74 QLED TV serisini tanıttı. Peki yeni akıllı TV ailesi neler sunuyor? İşte TCL C74 QLED TV özellikleri ve fiyatı
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    TCL C74 QLED TV serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı TV pazarının önde gelen isimlerinden TCL, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Marka bugün, Avrupa pazarına yönelik TCL C74 QLED TV serisini tanıttı. Peki 4K HDR Pro 1000 ve 144Hz yenileme hızı desteği ile dikkat çeken model neler sunuyor? İşte TCL C74 QLED TV serisi özellikleri ve fiyatı. 

    TCL C74 QLED TV özellikleri

    TCL C74 QLED TV ailesi, 55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 98 inç olmak üzere beş farklı boyut seçeneğiyle geliyor. Ancak 85 inç ve 98 inçlik sürümlerin Mayıs ayında vitrine çıkacağını belirtelim. Teknik detaylara gelirsek yeni akıllı TV dizisi, 4K çözünürlük ve 144Hz yenilleme hızına ek olarak 1.000 nite kadar HDR parlaklık sunan Tam Dizi Yerel Karartma (FALD) teknolojisinden güç alıyor. 

    TCL C74 QLED TV serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    C74 serisi, hem film hem de oyun deneyimi için yenilikçi özellikler ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada Game Master Pro 2.0, Shadow Enhancement, VRR, ALLM ve 240Hz Game Accelerator gibi özelliklerle donatılan TV ailesi, AiPQ 3.0 İşlemci, 4K HDR Pro 1000 ve 144Hz Motion Clarity Pro gibi gelişmiş teknolojilerden destek alıyor.

    Kullanım tarafında C74, günümüzün en popüler akıllı TV platformlarından Google TV arayüzü ile kutusundan çıkacak. Dolayısıyla Chromecast ile yansıtma ve Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol olanağı sunduğunu belirtelim. TCL, C74 QLED TV ailesinde Dolby Atmos ve DTS Virtual:X'i destekleyen iki dahili 15W hoparlör kurulumuna yer vermiş. Cihazın bağlantı seçenekleri arasında ise, dört adet HDMI 2.1, HDMI eARC ve USB 2.0 yer alıyor.

    TCL C74 QLED TV fiyatı

    TCL C74 QLED TV ailesinin 55 inçlik modeli 649 euro, 65 inçlik model 799 euro, 75 inçlik model ise 1099 eurodan başlayan fiyatlar ile İngiltere ve AB'de piyasaya çıkacak. Akıllı TV dizisinin 85 inç ve 98 inçlik daha büyuk modelleri ise Mayıs ayında 1599 euro ve 3599 euro fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak. TCL C74 QLED TV ailesinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

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    emrahmt 7 saat önce

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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