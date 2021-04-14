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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı

    TCL Fold ‘n Roll hem katlanabilir hem de genişleebilir ekranı ile sektörde bir ilke imza atıyor. İlginç konsept için TCL konusunda uzman isimlerle iş birliği yapıyor.
    14 Nisan 2021, 21:45 (18 sa.)
    2,7b
    14
    9
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı
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    Esnek ekranlı akıllı telefonlara ilgi giderek büyüyor ve daha çok firma pastadan pay almak için trende katılıyor. Çinli TCL hem katlanabilir hem de genişleyebilir ekranlı ilginç bir konsepte imza attı.

    TCL Fold ‘n Roll

    Katlanabilir ekranlı telefon sınıfında genelde içe veya dışa doğru katlanan modeller görüyoruz. Genişleyebilir veya üçe katlanabilir tarzda çalışmalar mevcut ancak henüz bunlar piyasaya çıkmadı. TCL de bunlardan birisi.

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    TCL Fold ‘n Roll adı verilen ilginç konsept ilk kez katlanabilir ve genişleyebilir teknolojileri bir araya getiriyor. Katlama tarzı Huawei X gibi dışa doğru ve 8.85 inçlik ana ekran bu şekilde ortaya çıkıyor. Açıldıktan sonra bir de genişliyor ve boyut 10 inçe çıkıyor. Katlandığında ise 6.87 inç oluyor.

    TCL yeni konsepti için Çinli ekran üreticisi CSOT olmak üzere farklı üreticilerle dirsek temasında. Birden fazla katlama durumunda ekranı koruyacak destek ve özelleştirilmiş menteşe tasarımları bu görüşmelerde ortaya çıkmış.

    Henüz prototip tarzında olduğu için TCL Fold 'n Roll ne zaman piyasaya çıkacak belli değil ancak önünde uzun bir yol olduğu kesin. Yıl içerisinde Samsung’un Z tablet modeli ve Oppo’nun genişleyebilir ekranlı telefonu daha önce karşımıza çıkabilir.



    https://www.gsmarena.com/tcl_unveils_the_fold_n_roll_concept_device_the_first_phone_thats_both_foldable_and_rollable_phone-news-48651.php
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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    astegon (astegon CF) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oooo güzel olmuş.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte bu bir gelişme yani
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    1ses1 (hasan türk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz telefonlara ihtiyaç mı doğdu.
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar gerçekten hakkını vermişler helal olsun
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce bir yedek parça yollasınlar telefona ait hiç birşey bulunmuyor root yetkiside yok hadi herşeyi geçtim telefona kapak yok kapak..
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    gun (Gün Oksay) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakikaten iyi ama keşke şu katlanabilir ekranlar tamamen sorunları çözülse. Kat yerleri belli oluyor mecburen güzel gözükmüyor açınca.
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    M Morichannn (Akın Özer) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    TCL işini biliyor ya.
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    khaos (sami lale) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 yıl önce Samsung katlanabilir ekran prototipleri ile tek duruyordu. Şimdi Çinli firmalar Samsung a nal toplatıyor, vizyon nedir öğretiyorlar.
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    astegon (astegon CF) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oooo güzel olmuş.
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    H hanahmet (ahmet han ayas) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok güzel . . .
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