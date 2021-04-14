TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı

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Esnek ekranlı akıllı telefonlara ilgi giderek büyüyor ve daha çok firma pastadan pay almak için trende katılıyor. Çinli TCL hem katlanabilir hem de genişleyebilir ekranlı ilginç bir konsepte imza attı.

TCL Fold ‘n Roll

Katlanabilir ekranlı telefon sınıfında genelde içe veya dışa doğru katlanan modeller görüyoruz. Genişleyebilir veya üçe katlanabilir tarzda çalışmalar mevcut ancak henüz bunlar piyasaya çıkmadı. TCL de bunlardan birisi.

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TCL Fold ‘n Roll adı verilen ilginç konsept ilk kez katlanabilir ve genişleyebilir teknolojileri bir araya getiriyor. Katlama tarzı Huawei X gibi dışa doğru ve 8.85 inçlik ana ekran bu şekilde ortaya çıkıyor. Açıldıktan sonra bir de genişliyor ve boyut 10 inçe çıkıyor. Katlandığında ise 6.87 inç oluyor.

TCL yeni konsepti için Çinli ekran üreticisi CSOT olmak üzere farklı üreticilerle dirsek temasında. Birden fazla katlama durumunda ekranı koruyacak destek ve özelleştirilmiş menteşe tasarımları bu görüşmelerde ortaya çıkmış.

Henüz prototip tarzında olduğu için TCL Fold 'n Roll ne zaman piyasaya çıkacak belli değil ancak önünde uzun bir yol olduğu kesin. Yıl içerisinde Samsung’un Z tablet modeli ve Oppo’nun genişleyebilir ekranlı telefonu daha önce karşımıza çıkabilir.

https://www.gsmarena.com/tcl_unveils_the_fold_n_roll_concept_device_the_first_phone_thats_both_foldable_and_rollable_phone-news-48651.php

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