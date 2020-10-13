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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda

    Alcatel 1SE akıllı telefon modelinde 6.2 inçlik çentikli ekran, 8 çekirdekli bir işlemci, 4GB RAM, üçlü arka kamera, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda
    Tam Boyutta Gör

    Çinli akıllı telefon üreticisi TCL bir yandan kendi markası ile üst seviyeye hitap etmeye çalışırken bir yandan Alcatel markası ile alt seviyeyi boş bırakmamaya çalışıyor. Firmanın yeni alt seviye telefonu Alcatel 1SE ülkemizde satışa sunuldu.

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    Alcatel 1SE özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 1SE akıllı telefon modelinde 6.2 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Alt çene biraz kalın olsa da su damlası çentik tasarımı ekran-kasa oranına olumlu katkı yapıyor. Arka kısımda parmak izi okuyucu ve üçlü kamera yuvası yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    4+4 Cortex-A55 çekirdekli UNISOC SC9863A işlemcisinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ile bir-iki gün arasında bir kullanım süresi sunuluyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor.

    Ana kamerada bulunan Smart AI arka fon tespit etme özelliği sayesinde 12 farklı arka fonu tanıyarak fotoğrafın ışığını ve detaylarını buna göre iyileştirebiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Alcatel 1SE modeli 2699TL fiyat etiketine sahip.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    serkanky (Serkan ) 1 hf. en beğenilen
    İşlemci çok gizemli adı bile belli değil sekiz çekirdekli habercilikte son nokta.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    lunique 1 hf.
    Altseviyeyi boş bırakmayıp 2700 e satıyormuş. Hey maşallah. Ülkemiz uçuyor. O kadar para çok öyle bir refah düzeyindeyiz ki kendimize 1 devlete 2 firmaya 1 adet alıyoruz.
    Yanıtla +3
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    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 1 hf.
    Orta ve giriş seviyesi telefonların ekran gövde oranı neden bu kadar berbat anlamıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serkanky (Serkan ) 1 hf. en beğenilen
    İşlemci çok gizemli adı bile belli değil sekiz çekirdekli habercilikte son nokta.
    Yanıtla +7
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