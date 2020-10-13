TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda

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Çinli akıllı telefon üreticisi TCL bir yandan kendi markası ile üst seviyeye hitap etmeye çalışırken bir yandan Alcatel markası ile alt seviyeyi boş bırakmamaya çalışıyor. Firmanın yeni alt seviye telefonu Alcatel 1SE ülkemizde satışa sunuldu.

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Alcatel 1SE özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1SE akıllı telefon modelinde 6.2 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Alt çene biraz kalın olsa da su damlası çentik tasarımı ekran-kasa oranına olumlu katkı yapıyor. Arka kısımda parmak izi okuyucu ve üçlü kamera yuvası yer alıyor.

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4+4 Cortex-A55 çekirdekli UNISOC SC9863A işlemcisinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ile bir-iki gün arasında bir kullanım süresi sunuluyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor.

Ana kamerada bulunan Smart AI arka fon tespit etme özelliği sayesinde 12 farklı arka fonu tanıyarak fotoğrafın ışığını ve detaylarını buna göre iyileştirebiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Alcatel 1SE modeli 2699TL fiyat etiketine sahip.

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