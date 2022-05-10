TCL NXTPAPER 10s tablet modeli ülkemizde satışa çıktı

TCL firmasının renkli e-mürekkep ekran teknolojisini kullandığı NXTPAPER tablet serisinin son üyesi TCL NXTPAPER 10s ülkemizde de satışa sunuldu. TCL NXTPAPER 10s farklı bir görüntü tecrübesi sunuyor.
TCL NXTPAPER 10s özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik Full HD NXTPAPER ekran
- MT8768 işlemci (4 x A53 2.0GHz, 4 x A53 1.5GHz)
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- Bluetooth 5.0
- Çift mikrofon, çift hoparlör
- 4G LTE
- 4299TL
Yeni nesil renkli e-kağıt olarak tanımlanan NXTPAPER teknolojisi standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek konstrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji tüketiyor. E-ink ekranların en büyük sıkıntısı olan düşük tazeleme hızları nedeniyle video ve animasyonları yavaş oynatma sorunu da bu teknolojide giderilmiş. Firma geleneksel ekranlar gibi video oynatılabileceğini belirtiyor.
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Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.