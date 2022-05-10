TCL NXTPAPER 10s tablet modeli ülkemizde satışa çıktı

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TCL firmasının renkli e-mürekkep ekran teknolojisini kullandığı NXTPAPER tablet serisinin son üyesi TCL NXTPAPER 10s ülkemizde de satışa sunuldu. TCL NXTPAPER 10s farklı bir görüntü tecrübesi sunuyor.

TCL NXTPAPER 10s özellikleri ve fiyatı

10.1 inçlik Full HD NXTPAPER ekran

MT8768 işlemci (4 x A53 2.0GHz, 4 x A53 1.5GHz)

4GB RAM

64GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

Bluetooth 5.0

Çift mikrofon, çift hoparlör

4G LTE

4299TL

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Yeni nesil renkli e-kağıt olarak tanımlanan NXTPAPER teknolojisi standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek konstrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji tüketiyor. E-ink ekranların en büyük sıkıntısı olan düşük tazeleme hızları nedeniyle video ve animasyonları yavaş oynatma sorunu da bu teknolojide giderilmiş. Firma geleneksel ekranlar gibi video oynatılabileceğini belirtiyor.



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TCL NXTPAPER 10s satışta: İşte özellikleri ve fiyatı