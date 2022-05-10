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    TCL NXTPAPER 10s tablet modeli ülkemizde satışa çıktı

    TCL NXTPAPER 10s tablet modeli özel bir renkli e-mürekkep ekranı yanında MediaTek işlemcisi, 4G LTE desteği, çift hoparlör, 4GB RAM gibi özelliklerle geliyor.   
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    TCL NXTPAPER 10s
    Tam Boyutta Gör

    TCL firmasının renkli e-mürekkep ekran teknolojisini kullandığı NXTPAPER tablet serisinin son üyesi TCL NXTPAPER 10s ülkemizde de satışa sunuldu. TCL NXTPAPER 10s farklı bir görüntü tecrübesi sunuyor. 

    TCL NXTPAPER 10s özellikleri ve fiyatı

    • 10.1 inçlik Full HD NXTPAPER ekran
    • MT8768 işlemci (4 x A53 2.0GHz, 4 x A53 1.5GHz)
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • Bluetooth 5.0
    • Çift mikrofon, çift hoparlör
    • 4G LTE
    • 4299TL

    Yeni nesil renkli e-kağıt olarak tanımlanan NXTPAPER teknolojisi standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek konstrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji tüketiyor. E-ink ekranların en büyük sıkıntısı olan düşük tazeleme hızları nedeniyle video ve animasyonları yavaş oynatma sorunu da bu teknolojide giderilmiş. Firma geleneksel ekranlar gibi video oynatılabileceğini belirtiyor.
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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