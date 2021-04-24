TCMB Başkanı kripto para düzenlemesi için tarih verdi

T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dün akşam gerçekleşen TRT Haber, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında kripto para hakkında açıklamalarda bulundu. Kripto para düzenlemesinin 2 hafta içerisinde hazırlanacağını söyledi.

Birçok konunun ele alındığı canlı yayında soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, “Kripto para konusunda neden böyle bir önlem alınmasına ihtiyaç duyuldu?” sorusuna da cevap verdi.

Bu konunun çok hassas olduğunu ve son gelişmeler ile birlikte başka bir boyuta gittiğini belirten Kavcıoğlu, bunun sadece Türkiye’de değil dünyada da bir altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizmasına sahip olmadığını kaydetti. Birkaç ülkede kripto paraların yasak olduğunu vurgulayan Merkez Bankası Başkanı, “Bu konuyu sadece yasaklayarak da halledemezsiniz. Zaten bizim böyle bir niyetimiz de yok” açıklamalarında bulundu.

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Konuşmasına ““Biz iki şey yaptık. Birincisi, ödeme aracı olarak kullanılmayacak. Yani gidip kripto parayla bir elbise, herhangi bir şey almayı yasakladık. Bu dünyada da bu şekilde. Yani para yerine kullanımını yasakladık. İkincisi, ödeme kuruluşlarının bu işleme aracılık etmesini yasakladık. Biz bu iki düzenlemeyi yaptık. Daha geniş düzenleme için şu an çalışılıyor.” diyerek sözlerine devam etti.

Yasal düzenleme için ilk kez tarih verildi

Şahap Kavcıoğlu’nun kripto paralar konusunda açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinesinde kripto para düzenlemesi çalışılıyor.

Tanımı yok; varlık mı, mal mı? Birçok belirsiz soru işareti var. İki hafta içerisinde çalışmaların bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Dünyada da örnek alabileceğiniz bir uygulama yok. Çok ciddi bir kripto para trafiği var. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD’ye giden bir kripto akışı var. Biz bu konuyu birkaç hafta içerisinde; SPK, BDDK, Bakanlık kendi düzenlemelerini yapıyor.Biz bu düzenlemeyi ilk yaptığımızda televizyonlarda 'sermaye kontrolü yapılacak' gibi yorumlar yapıldı. Biz bu konuda çok muzdaribiz. Önce insanların yapılan düzenleme neyi kapsıyor, onu anlaması ve altyapıyı oluşturmak için bizlere katkı vermesi lazım.”

Kripto para hakkındaki açıklamaların tamamı için 1:05:15'ten sonrasını izleyebilirsiniz.

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