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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCMB Başkanı kripto para düzenlemesi için tarih verdi

    T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, üç kanalın ortak yayına katıldı. Kripto para düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin 2 hafta içerisinde hazırlanacağını söyledi.
    24 Nisan 2021, 15:00 (1 gün)
    3,5b
    3
    18
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    TCMB Başkanı kripto para düzenlemesi için tarih verdi

    T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dün akşam gerçekleşen TRT Haber, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında kripto para hakkında açıklamalarda bulundu. Kripto para düzenlemesinin 2 hafta içerisinde hazırlanacağını söyledi.

    Birçok konunun ele alındığı canlı yayında soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, “Kripto para konusunda neden böyle bir önlem alınmasına ihtiyaç duyuldu?” sorusuna da cevap verdi.

    Bu konunun çok hassas olduğunu ve son gelişmeler ile birlikte başka bir boyuta gittiğini belirten Kavcıoğlu, bunun sadece Türkiye’de değil dünyada da bir altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizmasına sahip olmadığını kaydetti. Birkaç ülkede kripto paraların yasak olduğunu vurgulayan Merkez Bankası Başkanı, “Bu konuyu sadece yasaklayarak da halledemezsiniz. Zaten bizim böyle bir niyetimiz de yok” açıklamalarında bulundu. 

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    Konuşmasına ““Biz iki şey yaptık. Birincisi, ödeme aracı olarak kullanılmayacak. Yani gidip kripto parayla bir elbise, herhangi bir şey almayı yasakladık. Bu dünyada da bu şekilde. Yani para yerine kullanımını yasakladık. İkincisi, ödeme kuruluşlarının bu işleme aracılık etmesini yasakladık. Biz bu iki düzenlemeyi yaptık. Daha geniş düzenleme için şu an çalışılıyor.” diyerek sözlerine devam etti.

    Yasal düzenleme için ilk kez tarih verildi

    Şahap Kavcıoğlu’nun kripto paralar konusunda açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

    “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinesinde kripto para düzenlemesi çalışılıyor.
    Tanımı yok; varlık mı, mal mı? Birçok belirsiz soru işareti var. İki hafta içerisinde çalışmaların bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Dünyada da örnek alabileceğiniz bir uygulama yok. Çok ciddi bir kripto para trafiği var. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD’ye giden bir kripto akışı var. Biz bu konuyu birkaç hafta içerisinde; SPK, BDDK, Bakanlık kendi düzenlemelerini yapıyor.Biz bu düzenlemeyi ilk yaptığımızda televizyonlarda 'sermaye kontrolü yapılacak' gibi yorumlar yapıldı. Biz bu konuda çok muzdaribiz. Önce insanların yapılan düzenleme neyi kapsıyor, onu anlaması ve altyapıyı oluşturmak için bizlere katkı vermesi lazım.”

    Kripto para hakkındaki açıklamaların tamamı için 1:05:15'ten sonrasını izleyebilirsiniz.



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    djtomcat 1 gün önce

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    D Dellialli 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    thodex olayinin arkasinda akp mi vardi? tum kripto borsalara cokmek icin yapilmis bir oyun muydu acaba?

    malum

    darbe olur nedense bunların işine gelir
    birileri camide muzik acar ve yine bunların işine gelir
    bir yerlerde bomba patlar ve yine ve yine bunlarin isine gelir.

    yani bu kadar işlerine gelen olaylardan haberleri yok mu?
    thodex olayinin arkasinda akp mi vardi? tum kripto borsalara cokmek icin yapilmis bir oyun muydu acaba? malum darbe olur nedense bunların işi...
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    4 Yanıt Yanıtla +23
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    Charaznable (Char Aznable) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tanrılar yeni mercedesler istiyor
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    geçen gün komşunun balkonundan asılı olan kırmızı renkli bir don kaybolmuş. büyük ihtimalle arkasında AKP vardır... Dondan da haberlimiz yok diye açıklama yaptılar. Salağa yatıyorlar galiba...
    geçen gün komşunun balkonundan asılı olan kırmızı renkli bir don kaybolmuş. büyük ihtimalle arkasında AKP vardır... Dondan da haberlimiz yok diye açıklama yaptı...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    gezginherif 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son olaylardan sonra açıkçası gerekirse vergi de gelsin ancak bu borsalar bir dizgin altına alınsın.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    gençler onu bunu boşverin de acayip bir iş var. 10 bin TL yatırıyorsunuz 1 yıl sonra 100 bin alıyorsunuz. hangi görüşten olduğunuz önemli değil. sağ, sol, iktidar, muhalefet.. herkes gelebilir. adamlar senet de veriyor. her ay düzenli olarak paranızın fotoğrafını çekip yolluyorlar. hani yerinde duruyor mu diye... Av başlasın.....
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Allah"ın tek hücresi terliksimlerine bak ya. ayaklar baş oldu bize laf çarpmaya çalıyorlar. kul hakkı, yetim hakkı yiyen bankamatikçiler gelmişler bize laf eder olmus... biz bilmiyor muyuz gerçekleri?


    Yanıtla +4
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    futu wfugutugut wuıfuuwufufuwfu


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Allahın müptezelleri 2gr beyinleri ile laf çarpmaya çalışıyorlar birde...
    Yanıtla +1
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    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İktadar kesimininde çok akıllı olduğu söylenmez yalnız muhalif kesimden daha akıllı oldukları ortada bakın adamlar hala iktidarda
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    oblyss (erhan aslan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kisaca vergi verin diyor
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    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    “Donu monu” bilmem yalnız şunu iyi biliyorum ülkemizdeki muhalif kesim ve onların destekçileri kadar cahil kesim bulamazsınız akıllarınca kendilerini zeka küpü sanıyorlar bu zavallılar
    Yanıtla +5
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    labtek38 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten ayı sezonu başlayacak gibi. Tam nakite dönme zamanı. 2 yıl sonra yeni boğalarda görüşürüz.
    Yanıtla +6
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    Charaznable (Char Aznable) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tanrılar yeni mercedesler istiyor
    Yanıtla +15
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    D Dellialli 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    thodex olayinin arkasinda akp mi vardi? tum kripto borsalara cokmek icin yapilmis bir oyun muydu acaba?

    malum

    darbe olur nedense bunların işine gelir
    birileri camide muzik acar ve yine bunların işine gelir
    bir yerlerde bomba patlar ve yine ve yine bunlarin isine gelir.

    yani bu kadar işlerine gelen olaylardan haberleri yok mu?
    3 Yanıt Yanıtla +23
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    geçen gün komşunun balkonundan asılı olan kırmızı renkli bir don kaybolmuş. büyük ihtimalle arkasında AKP vardır... Dondan da haberlimiz yok diye açıklama yaptılar. Salağa yatıyorlar galiba...
    Yanıtla +9
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    A ademcivan (adem civan) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Darbe olur balkona çıkıp alkışlarsınız. Halkı darbeye karşı birlikte olmasına çalışan hocaları camide basıp döversiniz,

    Birileri ezanı ıslıklar tweter da destek mesajlarıyla savunursunuz,

    Bir yerlerde bomba patlatanları her evden bir oy verip meclise sokar, belediyenin kurumlarını o teröristlere peşkeş çekersiniz,

    Nerde çalışmadan hizmet üretmeden devlete millete en ufak bir fayda sağlamadan bedava zenginlik peşinde koşarsınız, devlete etmediğiniz küfür hakaret kalmaz, o gayrimeşru kumar kapınızdan kazığı yiyince devlet zararımızı karşılasın diye yüzsüzlüğün kitabını yazarsınız.

    Yani bu kadar devlet millet düşmanlığı yaptığınızdan hiç kimsenin mi haberi yok sanırsınız.
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    ankaland (mehmet yok) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    iki tesadüfün bir araya gelmesi tesadüf olamaz..
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