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    Anlık Bildirim

    Microsoft Teams, iPhone'lara telsiz özelliği getiriyor

    Microsoft Teams, iOS kullanıcıları için Apple'ın Bas-Konuş özelliğini entegre ederek sesli iletişimi artırıyor. İşte kullanıcıların iletişim rahatlığını artıracak özelliğin detayları:
    Microsoft Teams, iPhone'lara telsiz özelliği getiriyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Microsoft, Teams uygulamasını geliştiriyor. 14 Mart'ta Microsoft 365 yol haritasına eklenen yeni bir özellik ile Teams uygulamasına, iPhone'larda sesin doğrudan kilit ekranından aktarılmasına olanak sağlayan telsiz benzeri yeni bir özellik ekleneceği ortaya çıktı.

    Microsoft Teams Walkie-Talkie, yakında Apple Bas-Konuş ile entegre olacak

    Microsoft Teams, iPhone'lara telsiz özelliği getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Microsoft 365 Yol Haritası'nda Teams Walkie-Talkie'nin yakında Apple'ın Bas-Konuş çerçevesiyle entegre olacağını duyurdu. Bu özellik, uygulama kullanıcılarına telsiz tarzı iletişim sunan bir seçenek sağlayacak. Mayıs 2024'te kullanıma sunulacak olan entegrasyon ile bu özellik arka planda çalışmaya devam edecek. Yani sesin doğrudan kilit ekranından aktarılmasına da izin verilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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