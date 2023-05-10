Tecno Camon 20 Premier seramik gövde ve OIS kamera ile geliyor

Kamera konusunda son dönemde önemli çalışmalar yapan Tecno markası, daha alt seviyedeki telefonlarına da bunları sunmaya çalışıyor. Tecno Camon 20 Premier modeli bu açıdan avantajlı.

Tecno Camon 20 Premier özellikleri ve fiyatı

6.67 inç 2400x1080 piksel AMOLED ekran

MediaTek Dimensity 8050

8GB RAM

512GB depolama

50MP RGBW OIS ana sensör

32MP ön kamera

5000mAh batarya, 45W hızlı şarj

450$ başlangıç

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Tecno Camon 20 Premier akıllı telefon modeli hem kamera hem tasarım tarafında kullanıcıları memnun etmeyi amaçlıyor. Deri ve seramik karışımı gövde toplamda 576 saatlik bir üretim sürecinden geçiyor.

Ekran 120Hz tazeleme hızına sahipken arka kamera sensör kaydırma OIS teknolojisi ile çok daha net fotoğraflar çekebiliyor. Ek olarak 108MP ultra geniş sensör ve 2MP portre sensörü mevcut. Kamera paketi kızıl ötesi odaklama ile güçlendirilmiş. Ön kamera da çift flaş ile destekleniyor.

4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran Dimensity 8050 yonga seti tatmin edici performans sunarken bu segmentte sadece 512GB kapasite ve hafıza kartı yuvasının olmayışı da diğer bir dikkat çekici unsur. Tecno Camon 20 Premier modeli Asya ve Afrika’da satışa çıktı.

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Tecno Camon 20 Premier tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı