Tecno Camon 20 Premier seramik gövde ve OIS kamera ile geliyor

Tecno Camon 20 Premier özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inç 2400x1080 piksel AMOLED ekran
- MediaTek Dimensity 8050
- 8GB RAM
- 512GB depolama
- 50MP RGBW OIS ana sensör
- 32MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 450$ başlangıç
Tecno Camon 20 Premier akıllı telefon modeli hem kamera hem tasarım tarafında kullanıcıları memnun etmeyi amaçlıyor. Deri ve seramik karışımı gövde toplamda 576 saatlik bir üretim sürecinden geçiyor.
Ekran 120Hz tazeleme hızına sahipken arka kamera sensör kaydırma OIS teknolojisi ile çok daha net fotoğraflar çekebiliyor. Ek olarak 108MP ultra geniş sensör ve 2MP portre sensörü mevcut. Kamera paketi kızıl ötesi odaklama ile güçlendirilmiş. Ön kamera da çift flaş ile destekleniyor.
4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran Dimensity 8050 yonga seti tatmin edici performans sunarken bu segmentte sadece 512GB kapasite ve hafıza kartı yuvasının olmayışı da diğer bir dikkat çekici unsur. Tecno Camon 20 Premier modeli Asya ve Afrika’da satışa çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.