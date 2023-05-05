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    Dünyanın ilk teleskobik portre lensli telefonu Tecno Phantom X2 Pro Türkiye'de satışta

    Teleskopik portre lensiyle dikkat çeken Tecno Phantom X2 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Tecno Phantom X2 Pro fiyatı ve özellikleri haberimizde.                   
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    Tecno Phantom X2 Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla dikkat çeken Tecno, bu defa amiral gemisi sınıfındaki yeni akıllı telefonu Tecno Phantom X2 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Tecno Phantom X2 Pro, teleskopik portre lensiyle dikkat çekiyor.

    Tecno Phantom X2 Pro fiyatı 💰

    • Techo Phantom X2 Pro 12/256GB: 24.999 TL

    Tecno Phantom X2 Pro, 12 GB+5 GB artırılabilir RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’ta 24.999 TL’ye satışa sunuldu. Mars Turuncusu ve Stardust Grisi olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor.

    Tecno Phantom X2 Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Phantom X2 Pro, ileri geri hareket edebilen teleskobik portre lensine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. 65mm odak uzaklığı ile altın oranlı portre çekimi yapabiliyor. Ana kamera ise 1,3 um sensörü, F/1,85 diyafram açıklığı, 7P lens yapısı ve Süper Gece Modu ile öne çıkıyor.

    Tecno Phantom X2 Pro özellikleri 📱

    • Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.95 mm
    • Batarya: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj
    • Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • İşletim sistemi: Android 12
    • RAM: 12 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı
    • Ön kamera: 32 MP.
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP portre lens ve 13 MP geniş açılı kamera
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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