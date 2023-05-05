Dünyanın ilk teleskobik portre lensli telefonu Tecno Phantom X2 Pro Türkiye'de satışta

Tam Boyutta Gör Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla dikkat çeken Tecno, bu defa amiral gemisi sınıfındaki yeni akıllı telefonu Tecno Phantom X2 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Tecno Phantom X2 Pro, teleskopik portre lensiyle dikkat çekiyor.

Tecno Phantom X2 Pro fiyatı 💰

Techo Phantom X2 Pro 12/256GB: 24.999 TL

Tecno Phantom X2 Pro, 12 GB+5 GB artırılabilir RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt’ta 24.999 TL’ye satışa sunuldu. Mars Turuncusu ve Stardust Grisi olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Phantom X2 Pro, ileri geri hareket edebilen teleskobik portre lensine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. 65mm odak uzaklığı ile altın oranlı portre çekimi yapabiliyor. Ana kamera ise 1,3 um sensörü, F/1,85 diyafram açıklığı, 7P lens yapısı ve Süper Gece Modu ile öne çıkıyor.

Tecno Phantom X2 Pro özellikleri 📱

Boyutlar: 164.61 x 72.65 x 8.95 mm

164.61 x 72.65 x 8.95 mm Batarya : 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj

: 5160 mAh ve 45 W hızlı şarj Ekran: 6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED

6.8 inç, 120 Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ (1080×2400), kavisli Super AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 İşletim sistemi: Android 12

Android 12 RAM: 12 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı

12 GB | 5 GB'lık RAM genişlemesi imkanı Ön kamera: 32 MP.

32 MP. Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP portre lens ve 13 MP geniş açılı kamera

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Tecno Phantom X2 Pro Türkiye fiyatı ve özellikleri