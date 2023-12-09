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    Tecno yine iddialı: Sıvı lens periskop ve değişken diyafram

    Her yıl düzenli olarak yeni bir teknoloji tanıtan Tecno markası bu kez ses getirecek bir duyuru yaptı. Sıvı lens periskop ve değişken diyafram sektörde örnek olacak. 
    Tecno Tam Boyutta Gör
    Her yıl düzenlediği Future Lens etkinliğinde yenilikçi fotoğraf teknolojilerini tanıtan Tecno markası bu yıl da iddialı. Şahin gözü telefoto lens, evrensel ten tonu gibi teknolojilerin ardından bu kez 2 farklı teknoloji gündemde.

    Sıvı lens periskop ve değişken diyafram

    Tecno tarafından tanıtılan ilk teknoloji değişken diyafram aralığı. W şekilli ayarlanabilir diyafram aralığı tanımı yapılan bu yeni teknoloji mürekkepbalığından ilham almış. Yoğun ışıkların olduğu ortamlarda parlamayı en aza indirmeyi amaçlıyor.

    Diğer teknoloji ise sektörün ilk sıvı telefoto makro lensi. Tecno sektörde mevcut olan sıvı lens teknolojisini periskop yapısına entegre ederek yenilik getirmiş. Firma voltaj kullanarak lens eğimini ayarlıyor ve 5cm makro odaklanma elde ediliyor. Firma gerçek makro fotoğrafçılığa yaklaştıklarını belirtiyor.

    Tecno iki önemli teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör

    Evrensel ten tonu ve bu iki yeni teknoloji CES 2024 fuarında sergilenecek. Firmanın şimdilik Tecno Phantom X serisinde bu teknolojilere yer vereceği tahmin ediliyor. Daha sonra ise alt seviye modellere de sunulabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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