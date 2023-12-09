Tecno yine iddialı: Sıvı lens periskop ve değişken diyafram

Tam Boyutta Gör Her yıl düzenlediği Future Lens etkinliğinde yenilikçi fotoğraf teknolojilerini tanıtan Tecno markası bu yıl da iddialı. Şahin gözü telefoto lens, evrensel ten tonu gibi teknolojilerin ardından bu kez 2 farklı teknoloji gündemde.

Sıvı lens periskop ve değişken diyafram

Tecno tarafından tanıtılan ilk teknoloji değişken diyafram aralığı. W şekilli ayarlanabilir diyafram aralığı tanımı yapılan bu yeni teknoloji mürekkepbalığından ilham almış. Yoğun ışıkların olduğu ortamlarda parlamayı en aza indirmeyi amaçlıyor.

Tecno büyümeye devam ediyor 3 gün önce eklendi

Diğer teknoloji ise sektörün ilk sıvı telefoto makro lensi. Tecno sektörde mevcut olan sıvı lens teknolojisini periskop yapısına entegre ederek yenilik getirmiş. Firma voltaj kullanarak lens eğimini ayarlıyor ve 5cm makro odaklanma elde ediliyor. Firma gerçek makro fotoğrafçılığa yaklaştıklarını belirtiyor.

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Evrensel ten tonu ve bu iki yeni teknoloji CES 2024 fuarında sergilenecek. Firmanın şimdilik Tecno Phantom X serisinde bu teknolojilere yer vereceği tahmin ediliyor. Daha sonra ise alt seviye modellere de sunulabilir.

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