Tecno yine iddialı: Sıvı lens periskop ve değişken diyafram

Sıvı lens periskop ve değişken diyafram
Tecno tarafından tanıtılan ilk teknoloji değişken diyafram aralığı. W şekilli ayarlanabilir diyafram aralığı tanımı yapılan bu yeni teknoloji mürekkepbalığından ilham almış. Yoğun ışıkların olduğu ortamlarda parlamayı en aza indirmeyi amaçlıyor.
Diğer teknoloji ise sektörün ilk sıvı telefoto makro lensi. Tecno sektörde mevcut olan sıvı lens teknolojisini periskop yapısına entegre ederek yenilik getirmiş. Firma voltaj kullanarak lens eğimini ayarlıyor ve 5cm makro odaklanma elde ediliyor. Firma gerçek makro fotoğrafçılığa yaklaştıklarını belirtiyor.
Evrensel ten tonu ve bu iki yeni teknoloji CES 2024 fuarında sergilenecek. Firmanın şimdilik Tecno Phantom X serisinde bu teknolojilere yer vereceği tahmin ediliyor. Daha sonra ise alt seviye modellere de sunulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.