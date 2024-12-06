Tecno yeni amiral gemisi kamera teknolojilerini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Daha çok uygun fiyatlı amiral gemisi telefonları ile tanınsa da Tecno kamera teknolojileri tarafında sektörün devleri ile yarışıyor ve zaman zaman da öne geçiyor. Firma yeni yılda amiral gemilerine sunacağı 3 farklı teknolojiyi tanıttı.

Tecno EVS Dynamic Snapshot ve Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto

Firmanın kendi etkinliğinde tanıttığı yeni teknolojiler biraz uzun bir isme sahip. Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto teknolojisi kısaca vizördeki bir nesneye çift tıkladığınızda periskop lensin otomatik olarak kendisini ayarlayarak o nesneyi kare içerisine hizalamasını sağlıyor.

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Bu teknoloji çift periskop modülü kullanıyor ve lens geçişi ile optik görüntü sabitlemeyi gelişmiş bir algoritma üzerinden işliyor. Hizalama yanında bozulma olmadan telefoto lensin daha büyük görüntüler yakalamasını da destekliyor.

EVS Dynamic Snapshot ise geleneksel CMOS sensörün yanına hareket tabanlı bir görüş sensörü yerleştirerek hareketli nesneleri yakalamanızı sağlıyor. Kare kare piksel yakalamak yerine EVS sensör tam dinamik süreç ile hareket verisi yakalarken, kamera sensörü de renk bilgilerini yakalıyor. Her iki sensörden gelen veriler işleniyor ve mükemmel bir odak ortaya çıkıyor.

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Son teknoloji ise TIM adı verilen görüntüleme matrisi. Bu teknoloji telefonun kamerası, sensörü, çipseti ve ekran sürücüsünü kullanarak veri topluyor. Bu veriler yapılandırma motorunun yapay zekâ algoritmalarında işleniyor ve sonrasında mobil görüntüleme uygulamalarına aktarılıyor. Firma henüz bu teknolojilerin hangi modellere geleceğini açıklamadı.

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