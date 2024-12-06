Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tecno yeni amiral gemisi kamera teknolojilerini duyurdu

    Tecno yeni amiral gemi akıllı telefonlarında kullanacağı EVS Dynamic Snapshot ve Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto adındaki iki yeni kamera teknolojisini tanıttı. 
    Tecno Tam Boyutta Gör
    Daha çok uygun fiyatlı amiral gemisi telefonları ile tanınsa da Tecno kamera teknolojileri tarafında sektörün devleri ile yarışıyor ve zaman zaman da öne geçiyor. Firma yeni yılda amiral gemilerine sunacağı 3 farklı teknolojiyi tanıttı. 

    Tecno EVS Dynamic Snapshot ve Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto

    Firmanın kendi etkinliğinde tanıttığı yeni teknolojiler biraz uzun bir isme sahip. Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto teknolojisi kısaca vizördeki bir nesneye çift tıkladığınızda periskop lensin otomatik olarak kendisini ayarlayarak o nesneyi kare içerisine hizalamasını sağlıyor. 

    Bu teknoloji çift periskop modülü kullanıyor ve lens geçişi ile optik görüntü sabitlemeyi gelişmiş bir algoritma üzerinden işliyor. Hizalama yanında bozulma olmadan telefoto lensin daha büyük görüntüler yakalamasını da destekliyor. 

    EVS Dynamic Snapshot ise geleneksel CMOS sensörün yanına hareket tabanlı bir görüş sensörü yerleştirerek hareketli nesneleri yakalamanızı sağlıyor. Kare kare piksel yakalamak yerine EVS sensör tam dinamik süreç ile hareket verisi yakalarken, kamera sensörü de renk bilgilerini yakalıyor. Her iki sensörden gelen veriler işleniyor ve mükemmel bir odak ortaya çıkıyor. 

    Tecno iki yeni kamera teknolojisi duyurdu Tam Boyutta Gör

    Son teknoloji ise TIM adı verilen görüntüleme matrisi. Bu teknoloji telefonun kamerası, sensörü, çipseti ve ekran sürücüsünü kullanarak veri topluyor. Bu veriler yapılandırma motorunun yapay zekâ algoritmalarında işleniyor ve sonrasında mobil görüntüleme uygulamalarına aktarılıyor. Firma henüz bu teknolojilerin hangi modellere geleceğini açıklamadı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    applecare türkiye"de geçerli mi hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödeme otomatik vites 1 den 2 ye geçiş vuruntu reçetesiz ağrı kesiciler egea city modu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız