Tecno Phantom V Fold 2 detaylanıyor

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarına uygun fiyatlı ürünler sunarak yeni bir akımı başlayan Tecno markası şimdi ikinci nesil katlanabilir cihazları için kolları sıvadı. Tecno Phantom V Fold 2 birer birer sertifika onaylarından geçiyor.

Tecno Phantom V Fold 2 özellikleri netleşiyor

Tecno Phantom V Fold 2 5G katlanabilir telefon modelinin EEC, Bluetooth SIG ve TUV Rheinland sertifikalarının ardından Google Play Console sayfasında ortaya çıkması sonucunda pek çok özelliği de detaylanmış durumda.

Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2, yakında piyasaya sürülebilir 3 ay önce eklendi

Sertifika onaylarında 2000x2296 piksel çözünürlüğü olduğu görülen telefonun 12GB RAM taşıdığı belirtiliyor. Dimensity 9000+ yonga setinden gücünü alan telefonda 5610mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

İlk nesle göre yonga seti ve bellek tarafında değişikliğin olmadığı anlaşılan modelde batarya daha uzun kullanım süresi sunacak. Ekran ve kamera tarafının ise bir miktar iyileştirileceği tahmin ediliyor.

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Tecno Phantom V Fold 2 sertifika onaylarına başladı