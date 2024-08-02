Tecno Phantom V Fold 2 detaylanıyor

Tecno Phantom V Fold 2 özellikleri netleşiyor
Tecno Phantom V Fold 2 5G katlanabilir telefon modelinin EEC, Bluetooth SIG ve TUV Rheinland sertifikalarının ardından Google Play Console sayfasında ortaya çıkması sonucunda pek çok özelliği de detaylanmış durumda.
Sertifika onaylarında 2000x2296 piksel çözünürlüğü olduğu görülen telefonun 12GB RAM taşıdığı belirtiliyor. Dimensity 9000+ yonga setinden gücünü alan telefonda 5610mAh kapasiteli batarya yer alıyor.
İlk nesle göre yonga seti ve bellek tarafında değişikliğin olmadığı anlaşılan modelde batarya daha uzun kullanım süresi sunacak. Ekran ve kamera tarafının ise bir miktar iyileştirileceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.