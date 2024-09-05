Tecno'nun katlanır telefonları Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Tecno'nun yakında tanıtılacak olan katlanabilir telefonları Phantom V Fold 2 ve Phantom V Flip 2'nin gerçek görüntüleri ilk defa ortaya çıktı.

Tecno Phantom V Flip 2

Görüntülere baktığımızda, Phantom V Flip 2'de dikkat çekici değişikliklerin olduğu görüyoruz. Telefonun, önceki modeldeki dairesel ekrana göre önemli ölçüde büyük bir kapak ekranına ve tamamen farklı arka tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. İç ekranda ise simetrik çerçeveler ve kamera deliği göze çarpıyor. Çipset tarafında ise telefonun Dimensity 8050 ile gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

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Tecno Phantom V Fold 2

Phantom V Fold 2'nin ise hem dış hem de iç ekranında selfie kamralar için delik kesimi yer alıyor. Arka tarafta telefoto lens de dahil olmak üzere üç lensli bir kamera adası bulunuyor. Modüldeki yazıdan ana kameranın 50 MP olduğu anlaşılıyor. İşlemci tarafında ise Dimensity 9000+ yonga setinin yer alması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Her iki telefonun da teknik özellikleri hakkında fazla bir bilgi bulunmasa da, sızıntı kaynağı telefonun 8 Eylül'den itibaren Gana'da satışa sunulabileceğini belirtiyor. Kaynağa göre, Phantom V Flip 2'nin 8+256 GB varyantı 632 dolar, Phantom V Fold 2'nin ise 12+512 GB modeli ise 1.065 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı