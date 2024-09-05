Tecno'nun katlanır telefonları Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

Tecno Phantom V Flip 2
Görüntülere baktığımızda, Phantom V Flip 2'de dikkat çekici değişikliklerin olduğu görüyoruz. Telefonun, önceki modeldeki dairesel ekrana göre önemli ölçüde büyük bir kapak ekranına ve tamamen farklı arka tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. İç ekranda ise simetrik çerçeveler ve kamera deliği göze çarpıyor. Çipset tarafında ise telefonun Dimensity 8050 ile gelmesi bekleniyor.
Tecno Phantom V Fold 2
Phantom V Fold 2'nin ise hem dış hem de iç ekranında selfie kamralar için delik kesimi yer alıyor. Arka tarafta telefoto lens de dahil olmak üzere üç lensli bir kamera adası bulunuyor. Modüldeki yazıdan ana kameranın 50 MP olduğu anlaşılıyor. İşlemci tarafında ise Dimensity 9000+ yonga setinin yer alması bekleniyor.
Her iki telefonun da teknik özellikleri hakkında fazla bir bilgi bulunmasa da, sızıntı kaynağı telefonun 8 Eylül'den itibaren Gana'da satışa sunulabileceğini belirtiyor. Kaynağa göre, Phantom V Flip 2'nin 8+256 GB varyantı 632 dolar, Phantom V Fold 2'nin ise 12+512 GB modeli ise 1.065 dolar fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.