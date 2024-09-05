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    Tecno'nun katlanır telefonları Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

    Tecno'nun yakında tanıtılacak olan katlanabilir telefonları Phantom V Fold 2 ve Phantom V Flip 2'nin gerçek görüntüleri ilk defa ortaya çıktı. Telefonlar neler sunacak?
    Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tecno'nun yakında tanıtılacak olan katlanabilir telefonları Phantom V Fold 2 ve Phantom V Flip 2'nin gerçek görüntüleri ilk defa ortaya çıktı.

    Tecno Phantom V Flip 2

    Görüntülere baktığımızda, Phantom V Flip 2'de dikkat çekici değişikliklerin olduğu görüyoruz. Telefonun, önceki modeldeki dairesel ekrana göre önemli ölçüde büyük bir kapak ekranına ve tamamen farklı arka tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. İç ekranda ise simetrik çerçeveler ve kamera deliği göze çarpıyor. Çipset tarafında ise telefonun Dimensity 8050 ile gelmesi bekleniyor.

    Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Tecno Phantom V Fold 2

    Phantom V Fold 2'nin ise hem dış hem de iç ekranında selfie kamralar için delik kesimi yer alıyor. Arka tarafta telefoto lens de dahil olmak üzere üç lensli bir kamera adası bulunuyor. Modüldeki yazıdan ana kameranın 50 MP olduğu anlaşılıyor. İşlemci tarafında ise Dimensity 9000+ yonga setinin yer alması bekleniyor.

    Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

    Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2'nin görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Her iki telefonun da teknik özellikleri hakkında fazla bir bilgi bulunmasa da, sızıntı kaynağı telefonun 8 Eylül'den itibaren Gana'da satışa sunulabileceğini belirtiyor. Kaynağa göre, Phantom V Flip 2'nin 8+256 GB varyantı 632 dolar, Phantom V Fold 2'nin ise 12+512 GB modeli ise 1.065 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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