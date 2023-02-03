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    Tecno Phantom V Fold görselleri sızdırıldı

    Katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarına yeni bir oyuncu geliyor. Tecno Phantom V Fold adındaki yeni katlanabilir telefonun ay sonunda tanıtılacağı iddia edildi.
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    Tecno Phantom V Fold Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda katlanabilir ve uzayabilir telefon konseptini gözler önüne seren Tecno markasının tüm silahı bu kadar değil. Firma bir de standart katlanabilir bir akıllı telefon hazırlanıyor.

    Tecno Phantom V Fold nedir?

    Tecno Phantom V Fold adı verilen katlanabilir telefon geleneksel tasarımı benimsemiş. Bir ön ekran ve büyük iç ekran mevcut. Muhafaza içerisinde olduğu için net detaylar elde edilememiş. Bu bakımdan katlama izleri konusunda bir bilgi yok ancak arka kısımda 3 kamera olduğu anlaşılıyor.

    Kaynaklar Tecno Phantom V Fold katlanabilir telefon modelinin 28 Şubat tarihinde tanıtılacağını belirtiyor. Zaten Tecno markası da ilk kez MWC 2023 fuarında boy göstereceğini açıklamıştı. Tanıtım ile birlikte modelin çıkış tarihi de belli olacak. Elbette Tecno’nun fiyat politikası önemli zira bu sınıfta genelde premium fiyatlar söz konusu. Tecno da bu yüksek fiyatlardan yararlanmak isteyebilir.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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