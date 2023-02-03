Tecno Phantom V Fold görselleri sızdırıldı

Tecno Phantom V Fold nedir?
Tecno Phantom V Fold adı verilen katlanabilir telefon geleneksel tasarımı benimsemiş. Bir ön ekran ve büyük iç ekran mevcut. Muhafaza içerisinde olduğu için net detaylar elde edilememiş. Bu bakımdan katlama izleri konusunda bir bilgi yok ancak arka kısımda 3 kamera olduğu anlaşılıyor.
Kaynaklar Tecno Phantom V Fold katlanabilir telefon modelinin 28 Şubat tarihinde tanıtılacağını belirtiyor. Zaten Tecno markası da ilk kez MWC 2023 fuarında boy göstereceğini açıklamıştı. Tanıtım ile birlikte modelin çıkış tarihi de belli olacak. Elbette Tecno’nun fiyat politikası önemli zira bu sınıfta genelde premium fiyatlar söz konusu. Tecno da bu yüksek fiyatlardan yararlanmak isteyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
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