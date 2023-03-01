Tecno Phantom V Fold satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Tecno markasının kısa bir tanıtım gerçekleştirdiği katlanabilir akıllı telefonu Tecno Phantom V Fold özellikleri merakla bekleniyordu. Firma Hindistan’da gözde telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tecno Phantom V Fold özellikleri ve fiyatı

6.42 inçlik 1080x2520 piksel AMOLED LTPO dış ekran

7.85 inç 2000x2296 piksel AMOLED LTPO iç ekran

Dimensity 9000+ yonga seti

12GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP+50MP+13MP arka kamera

32MP dış kapak ön kamera

16MP iç kapak ön kamera

5000mAh batarya, 45W hızlı şarj

968$ (12GB/256GB)

1088$ (12GB/256GB)

Tecno Phantom V Fold nedir? 1 gün önce eklendi

Tecno Phantom V Fold modeli rakiplerinden aşağı kalmayan özelliklerle geliyor. Tüm ekranlarda 120Hz tazeleme hızı, 299gr ağırlık, arka kamerada 2x optik yakınlaştırma bunlar arasında. Fiyat açısından da Tecno önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Fold 4 modelleri 1799$ seviyesinden çıkmıştı. Huawei Mate XS 2 ise 1600$ civarında piyasaya çıkmıştı. En yüksek konfigürasyonun neredeyse yarı fiyatına satılacak diyebiliriz.

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Tecno Phantom V Fold özellikleri ve fiyatı