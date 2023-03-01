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    Tecno Phantom V Fold satışa çıkıyor: İşte fiyatı

    Tecno Phantom V Fold katlanabilir akıllı telefon modeli rakiplerinden çok daha düşük bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkarken donanım tarafında ise aşağı kalmıyor.
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    Tecno Phantom V Fold Tam Boyutta Gör
    Tecno markasının kısa bir tanıtım gerçekleştirdiği katlanabilir akıllı telefonu Tecno Phantom V Fold özellikleri merakla bekleniyordu. Firma Hindistan’da gözde telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

    Tecno Phantom V Fold özellikleri ve fiyatı

    • 6.42 inçlik 1080x2520 piksel AMOLED LTPO dış ekran
    • 7.85 inç 2000x2296 piksel AMOLED LTPO iç ekran
    • Dimensity 9000+ yonga seti
    • 12GB LPDDR5 RAM
    • 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP+50MP+13MP arka kamera
    • 32MP dış kapak ön kamera
    • 16MP iç kapak ön kamera
    • 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • 968$ (12GB/256GB)
    • 1088$ (12GB/256GB)

    Tecno Phantom V Fold modeli rakiplerinden aşağı kalmayan özelliklerle geliyor. Tüm ekranlarda 120Hz tazeleme hızı, 299gr ağırlık, arka kamerada 2x optik yakınlaştırma bunlar arasında. Fiyat açısından da Tecno önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Fold 4 modelleri 1799$ seviyesinden çıkmıştı. Huawei Mate XS 2 ise 1600$ civarında piyasaya çıkmıştı. En yüksek konfigürasyonun neredeyse yarı fiyatına satılacak diyebiliriz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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