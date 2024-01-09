TECNO Pova 5 ve TECNO Pova 5 Pro Türkiye’de satışa çıktı!

Tam Boyutta Gör Tecno'nun geçtiğimiz yaz aylarında tanıtımını yaptığı TECNO Pova 5 ve TECNO Pova 5 Pro akıllı telefonları Türkiye'de satışa sunuldu.TECNO POVA 5 Pro 5G, 13.499 TL’den, TECNO POVA 5 ise 9.999 TL’den başlayan etiket fiyatıyla Hepsiburada.com’da ve online platformlarda satılıyor.

Mobil oyuncuları hedefleyen TECNO, Garena Free Fire oyunu ile iş birliği yaptı. Free Fire Special Edition adı verilen sınırlı sayıd..aki cihazların ambalajından ambalaj tasarımından yazılıma kadar oyuna odaklı özelleştirmeler sunuyor.

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TECNO Pova 5: Helio G99, 120 Hz ekran, 8 GB RAM, 45W şarj

TECNO POVA 5, 6.78 inçlik FHD+ ekranı ve 120Hz ekran yenileme hızıyla oyun deneyimini ayrı bir boyuta taşıyor. MediaTek’in olağanüstü Helio G99 yonga seti, 8GB+8GB Artırılabilir RAM ve 256GB'a kadar Depolama ile amiral gemisi seviyesinde bir bellek sunmak için donatılmış olan cihaz, güçlü performans ve geniş depolama alanı sunarak çoklu görevlerde ve uygulama geçişlerinde kullanıcılara hızlı bir kullanım imkanı tanıyor. Pürüzsüz bir deneyim sunan geniş bellek, 25 adede kadar arka planda önbelleğe alınmış uygulamaya gecikme olmadan izin veriyor ve ortalama uygulama başlatma süresinde %39 iyileşme sağlıyor. 6000mAh batarya, 45W ultra hızlı şarj ve 10W tersine şarj özellikleri, uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sunarak mobil kullanıcıların enerji ihtiyaçlarına çözüm getiriyor.

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Oyun oynamanın yanı sıra cihaz, muazzam kapasiteyle, 39 saatten fazla kesintisiz arama, 18 saatten fazla tarayıcı gezintisi ve 14 saatten fazla video izleme olanağı sunuyor. Bu sırada cihazın 45W Akıllı Şarjı, bataryayı sadece 21 dakikada %50'ye kadar şarj etme ve 60 dakikada tamamen şarj etme imkanı tanıyor ki bu önceki POVA Serisine göre %25 daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bu durum ayrıca cihazı mobil haldeki oyuncular için zaman açısından verimli bir seçenek haline getiriyor.

TECNO POVA 5, zengin deneyimi daha da artırmak için DTS ve Hi-Res sertifikalı ses sunan Çift Hoparlör ile donatıldı. Oyun deneyimi, cihazın Z-eksenli Lineer Motoru ve Donanımsal Jiroskop sayesinde daha da geliştirilerek, gerçekçi titreşimlerle daha etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca, yeni bir yapay zeka desteğine sahip olan Aurora Engine ile uygulama başlatma hızları yüksek seviyeye çıkıyor. İlk kez Vapor Chamber Cooling ile donatılan bu yeni model, 10749 mm2 Ultra Büyük, 10 katmanlı Isı Dağılım Alanı ve önceki nesle göre 2 kat daha iyi soğutma sistemi ile oyun performansında ideal bir seçenek haline geliyor.

Tecno Pova 5 özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik IPS LCD ekran

Helio G99 yonga seti

8GB RAM

50MP arka kamera

8MP ön kamera

6000mAh batarya, 45W hızlı şarj

10W ters şarj

Tecno Pova 5 Fiyat: 9.999 TL

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TECNO POVA 5 Pro 5G: RGB Işık, Dimensity 6080, 120 Hz, 68W şarj

TECNO POVA 5 Pro 5G, 50MP ana kamera ve yapay zeka destekli kamerayla etkileyici fotoğraf çekim özellikleri sunarken, 16MP çift flaş ön kamera da kaliteli özçekimleri destekliyor. 6.78 inç FHD+ ekran, 120Hz ekran yenileme hızı ve MTK Dimensity 6080 işlemci ile birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Cihazın 5000mAh bataryası, 68W ultra hızlı şarj özelliğiyle hızlı ve uzun ömürlü bir enerji sunarken, stereo çift hoparlör sistemi zengin bir ses deneyimi sağlıyor. 3D Meka tasarımı ve arka taraftaki RGB LED ışık sistemi, cihaza estetik bir görünüm katıyor ve özelleştirilebilir aydınlatma efektleri sunuyor. Bu özelliklerle cihaz, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekici bir mobil deneyim sunuyor.

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Serinin yenilikçi bir teknoloji olan Bypass Charge teknolojisiyle desteklenen tek cihazı olan TECNO POVA 5 Pro 5G telefonu serin tutmak ve pil ömrünü uzatmak için pili es geçerek gücü doğrudan anakarta sağlıyor. Örneğin oyun oynarken ya da video izlerken telefonunuzu şarja taktığınızda güç aktarımı doğrudan cihazın anakartına olacağı için, bataryaya belli bir oranda güç aktarımı olur. Bu sayede hem telefonunuzun pilini kullanmadan, hem de herhangi bir ısınma problemi yaşamadan telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Serinin bir parçası olarak, Super Power Saving modunda pil ömrünü maksimize etmek için Battery Lab 3.0 özelliği sunuluyor. Ayrıca, 10W tersine şarj özelliği sayesinde akıllı telefonun başka cihazları şarj etmek için bir güç bankası olarak kullanılabilmesine olanak tanınıyor.

Tecno Pova 5 Pro özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik IPS LCD ekran

MediaTek Dimensity 6080 yonga seti

8 GB RAM

50 MP arka kamera

16 MP ön kamera

5000mAh batarya, 68W hızlı şarj

10W ters şarj

Tecno Pova 5 Pro Fiyatı: 13.499 TL

Yenilikçi İnteraktif LED Tasarım, POVA Deneyimine Yeni Bir Soluk Getiriyor

Yenilikçi LED ortam ışığı paneliyle desteklenen serinin tek cihaz olma özelliği taşıyan TECNO POVA 5 Pro 5G, 3D Turbo Meka Tasarımıyla nefesleri kesiyor. Üç boyutlu ışık ve gölge hissini simüle eden 3 boyutlu tasarımın özel dokusunu oluşturan olukları açmak için en gelişmiş nano-mikro-oyma litografi teknolojisini kullanılıyor. Yenilikçi Renkli LED Ortam Işık Şeridi tasarımı, cihazın canlı olduğu hissine katkıda bulunuyor. Işık şeridi, hayatın canlı ritmini adeta telefonun her tarafına yansıtan, çeşitli modlar, ayarlar ve bildirimler için bir dizi dinamik görsel efekt sunan 9 renk RGB’den oluşan etkileşimli bir tasarıma sahip.

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