Türkiye'nin en güçlü motoru TEI-TF6000 Teknofest Karadeniz'de sergileniyor

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TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin en güçlü motoru olma özelliği taşıyan TEI-TF6000 turbofan motoru, Teknofest Karadeniz’de sergileniyor. Festivale gelen ziyaretçiler, Türkiye’nin ilk milli turbofan motorunu yakından görebiliyor.

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6000 libre itki verecek

TEI-TF6000’in tasarım çalışmaları tamamlandı ve imalat aşamasına geçildi. 2023’ün ilk aylarında imalat çalışmalarının tamamlanması ve 2023’ün ilk çeyreğinde TF6000’in çalıştırılarak test edilmesi hedefleniyor. Motorun kuru itki değeri 6000 lbf olacak ve böylece Türkiye’de üretilen en güçlü motor unvanını elde edecek. Yaklaşık 6 bin beygir güç üretecek. İnsanlı, insansız hava araçlarında ve enerji üretiminde kullanılacak.

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TF6000 hangi araçlarda kullanılacak?

Motorun kullanım alanları hakkında bilgi veren TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, şunları söyledi:

"Aslında bu bir teknoloji geliştirme motoru. Tabii ki yapılan bir motor boşa üretilmez. Bu motorun güç sınıfını özellikle seçtik. İhtiyaç duyulduğunda Bayraktar Kızılelma'nın ihtiyacını karşılayabilecek güçte ve ona uyabilecek bir boyutta özellikle tercih ettik. Bunun yanında hızlı milli hücumbotlarımız geliyor. 4 tanesi bir hücumbotu götürebilecek güçte. BOTAŞ ile görüşmelerimiz var. Bir protokol imzaladık. Doğal gaz hatlarında uçak motorundan üretilmiş motorlar çok yüksek güçlerle doğal gazı pompalamakta kullanılıyor. Biz de milli doğal gaz komprasörlerimizi üretmeyi planlıyoruz. Bu motorun bir türevinden de elektrik üretimi amacıyla yararlanmak istiyoruz uzun dönemde. Bu ordumuzun ihtiyacına da karşılık gelebilir. Nihai bir üretimi de bu motorun çekirdeğinin arkasına motor türbinleri takılarak Atak-2 gibi daha büyük helikopterlere güç verecek. Bu motorun çekirdeğinden bir helikopter için 3500-4000 beygir güç alabileceğimizi düşünüyorum."

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