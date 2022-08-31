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    Türkiye'nin en güçlü motoru TEI-TF6000 Teknofest Karadeniz'de sergileniyor

    Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz etkinliğinde TEI tarafından geliştirilen TF6000 turbofan motoru sergileniyor. TF6000 motoru özellikleri hakkında bilgiler haberimizde.
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    TEI-TF6000 Teknofest Karadeniz'de sergileniyor
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    TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin en güçlü motoru olma özelliği taşıyan TEI-TF6000 turbofan motoru, Teknofest Karadeniz’de sergileniyor. Festivale gelen ziyaretçiler, Türkiye’nin ilk milli turbofan motorunu yakından görebiliyor.

    6000 libre itki verecek

    TEI-TF6000’in tasarım çalışmaları tamamlandı ve imalat aşamasına geçildi. 2023’ün ilk aylarında imalat çalışmalarının tamamlanması ve 2023’ün ilk çeyreğinde TF6000’in çalıştırılarak test edilmesi hedefleniyor. Motorun kuru itki değeri 6000 lbf olacak ve böylece Türkiye’de üretilen en güçlü motor unvanını elde edecek. Yaklaşık 6 bin beygir güç üretecek. İnsanlı, insansız hava araçlarında ve enerji üretiminde kullanılacak.

    TEI-TF6000 Teknofest Karadeniz'de sergileniyor
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    TF6000 hangi araçlarda kullanılacak?

    Motorun kullanım alanları hakkında bilgi veren TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, şunları söyledi:

    "Aslında bu bir teknoloji geliştirme motoru. Tabii ki yapılan bir motor boşa üretilmez. Bu motorun güç sınıfını özellikle seçtik. İhtiyaç duyulduğunda Bayraktar Kızılelma'nın ihtiyacını karşılayabilecek güçte ve ona uyabilecek bir boyutta özellikle tercih ettik. Bunun yanında hızlı milli hücumbotlarımız geliyor. 4 tanesi bir hücumbotu götürebilecek güçte. BOTAŞ ile görüşmelerimiz var. Bir protokol imzaladık. Doğal gaz hatlarında uçak motorundan üretilmiş motorlar çok yüksek güçlerle doğal gazı pompalamakta kullanılıyor. Biz de milli doğal gaz komprasörlerimizi üretmeyi planlıyoruz. Bu motorun bir türevinden de elektrik üretimi amacıyla yararlanmak istiyoruz uzun dönemde. Bu ordumuzun ihtiyacına da karşılık gelebilir. Nihai bir üretimi de bu motorun çekirdeğinin arkasına motor türbinleri takılarak Atak-2 gibi daha büyük helikopterlere güç verecek. Bu motorun çekirdeğinden bir helikopter için 3500-4000 beygir güç alabileceğimizi düşünüyorum."

    TEI-TF6000 Teknofest Karadeniz'de sergileniyor
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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