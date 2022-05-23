Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde son durum: Hızırreis denizaltısı havuza çekildi

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Bugün Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni yapıldı. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ikinci denizaltısı olan Hızırreis’in havuza çekim işlemlerine başlandı.

Her sene bir denizaltı hizmete girecek

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk gemisi olan Pirireis, bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Hızırreis denizaltısının 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Bu seneden itibaren 2027 yılına kadar her yıl bir denizaltının hizmete girmesi ve böylece 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltının donanmaya kazandırılması hedefleniyor. Altı denizaltının imalatı yapılarak elde edilecek bilgi birikimi sayesinde milli denizaltı geliştirilecek. Milli denizaltı MİLDEN’in 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

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Yeni Tip Denizaltıların Özellikleri

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip denizaltıların teknik özellikleri itibarıyla göz doldurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Su üstünde 1856 ton, dalmış halde 2 bin 42 ton ağırlığa sahip denizaltılarımız 300 metreden fazla derine inebiliyor. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı etkili silahlarla donatılan denizaltılar değişik tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme kabiliyetlerine sahiptir. Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti olan denizaltılarımıza milli torpidomuz Akya ile milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı entegre ediyoruz. Yeni tip denizaltı projemizde ilk denizaltı Pirireis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız Hızırreis denizaltımızın 2023'te, Selmanreis'in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız."

Denizaltılarda Tip-214 yakıt pili teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede Türk Deniz Kuvvetleri’nin havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip. Bu anlamda Deniz Kuvvetleri için ilk olma özelliği taşıyor.

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