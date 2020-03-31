Tek WhatsApp hesabını aynı anda iki farklı telefonda kullanmak mümkün hale geliyor

WhatsApp'ın yeni özellikleri hakkında kullanıcıları bilgilendiren WABetainfo isimli internet sitesi, popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili yeni detaylar paylaştı.İlginizi Çekebilir Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin!
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Şirket şu anda tek WhatsApp hesabının aynı anda birden fazla mobil cihazda kullanılmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylece kullanıcılar eş zamanlı olarak hem telefonlarında hem de tabletlerinde (veya ikinci telefonlarında) sohbet edebilecekler.
Şu an test ediliyor
Söz konusu özelliğin şu anda geliştiriciler tarafından test edildiği belirtildi. Şirket test sürecini en kısa zamanda tamamlayarak kullanıcılara sunmak istiyor.
Ancak WhatsApp'a eklenmesi planlanan özelliklerin geliştirilme süreci çok uzayabiliyor. Mesela karanlık tema için kullanıcılar bir hayli beklemek zorunda kalmıştı. Umarız aynı sürünceme bu yeni özellik için geçerli olmaz.
https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-110-whats-new/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi ile koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41) Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.
42) Resim ve fotoğrafları algoritmik sıkıştırma tekniği ile gönderebilme seçeneği.
43) Mesaj iletim sınırının bir kişi ile sınırlı olması böylece spam mesajlarının önüne geçilmesi.
44) Karanlık moda ek gece mavisi, gündüz ve gündüz klasik seçeneklerinin olması.
45) Uygulama içi animasyonların kapatılabilmesi.
46) Sesli görüşmelerde daha az veri kullanımı seçeneğinin olması.
47) Uygulamaya özel proxy atama seçeneğ.
48) İki adımlı kimlik doğrulama seçeneğinin bulunması.
49) Sohbetlerde gönderilmiş olan ödeme ve adres bilgilerini içeren mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
50) Özel sohbetlere özgü link ön izleme seçeneğini kapatabilme özelliği.
51) Gelen resimler önizlenebilir, Whatsapp gibi ayrıca indirmeniz gerekmez.
52) Dosya paylaşım sınırı yok Whatsappın 30 dosya paylaşım sınırının olması gibi
53) Profil fotoğrafı için kırpmaya gerek bulunmuyor.
54) Güvenlik açığı yok çünkü açık kaynak kodlu olup farklı ülkelerden yayın yapılıyor.
55) Tamamen reklamsızdır.
56) Gruplarda üç farklı şekilde anket yapabilme.
57) Anketlerde kimin neye oy verdiğini görebilme.
58) Yüklenen fotoğrafların kimin tarafından indirildiğini görebilme.
59) Hesabı uzaktan ve tüm cihazlardan silebilme.
60) Hesabı istenilen zamana ayarlayıp veya girilmediği süre sonra otomatik silme.
61) Sohbetleri klasörleme, ayırma.
62) Ayarları içe ve dışa aktarma seçeneği.
63) Sohbetleri başa sabitleme seçeneği.
64) Klasörlenen sohbetler arası kaydırarak geçiş.
65) Telegram kanalı oluşturma.
66) Telegram kanalına ait istatistikleri görme.