Tek WhatsApp hesabını aynı anda iki farklı telefonda kullanmak mümkün hale geliyor

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WhatsApp'ın yeni özellikleri hakkında kullanıcıları bilgilendiren WABetainfo isimli internet sitesi, popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

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Şirket şu anda tek WhatsApp hesabının aynı anda birden fazla mobil cihazda kullanılmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylece kullanıcılar eş zamanlı olarak hem telefonlarında hem de tabletlerinde (veya ikinci telefonlarında) sohbet edebilecekler.

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Şu an test ediliyor

Söz konusu özelliğin şu anda geliştiriciler tarafından test edildiği belirtildi. Şirket test sürecini en kısa zamanda tamamlayarak kullanıcılara sunmak istiyor.

Ancak WhatsApp'a eklenmesi planlanan özelliklerin geliştirilme süreci çok uzayabiliyor. Mesela karanlık tema için kullanıcılar bir hayli beklemek zorunda kalmıştı. Umarız aynı sürünceme bu yeni özellik için geçerli olmaz.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-110-whats-new/

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