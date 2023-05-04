Kaçakçılıkta son nokta: 1.5 milyon TL değerindeki Nvidia GPU'lar canlı ıstakozların arasına gizlendi

Çin, donanım kaçakçılığı konusunda üstüne tanımıyor ve bu konuda oldukça yaratıcı girişimlerde bulunuyor. Sayısız kaçakçılık haberlerine konu olan ülkede çoğunlukla bellek, işlemciler ve grafik kartları kaçakçılığı yapılıyor. Bunun nedenlerinden birisi de ABD hükümet yetkililerinin direktifleriyle ülkenin birkaç şirketle bağlantısı kesildiği için maliyetlerin artması.

Canlı ıstakozlar Çin sınırından geçirilmesinde yardımcı oluyor

The Resigter'a göre, yakın tarihli bir kaçakçılık girişiminde 200 adet ve toplam 280 kg ağırlığındaki canlı ıstakoz kargosunda, 70 tane NVIDIA Quadro K2200 GPU saklanmış.

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Akıllara şaşkınlık veren olayda ıstakozlar, Hong Kong-Zhuha-Macao Köprüsü'nü geçmeye çalışan bir minibüsle taşınıyor. Bu köprü, Pearl River Deltası çevresindeki 55 kilometrelik yolları ve tünelleri birleştiren bir konumda. Hong Kong Gümrüğü tarafından ele geçirilen ekran kartlarının toplam değerinin ise 76.500 $ olduğu tahmin ediliyor.

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70 NVIDIA Quadro GPU canlı ıstakozların arasında taşındı