Kaçakçılıkta son nokta: 1.5 milyon TL değerindeki Nvidia GPU'lar canlı ıstakozların arasına gizlendi

Canlı ıstakozlar Çin sınırından geçirilmesinde yardımcı oluyor
The Resigter'a göre, yakın tarihli bir kaçakçılık girişiminde 200 adet ve toplam 280 kg ağırlığındaki canlı ıstakoz kargosunda, 70 tane NVIDIA Quadro K2200 GPU saklanmış.
Akıllara şaşkınlık veren olayda ıstakozlar, Hong Kong-Zhuha-Macao Köprüsü'nü geçmeye çalışan bir minibüsle taşınıyor. Bu köprü, Pearl River Deltası çevresindeki 55 kilometrelik yolları ve tünelleri birleştiren bir konumda. Hong Kong Gümrüğü tarafından ele geçirilen ekran kartlarının toplam değerinin ise 76.500 $ olduğu tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah