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    Anlık Bildirim

    Kaçakçılıkta son nokta: 1.5 milyon TL değerindeki Nvidia GPU'lar canlı ıstakozların arasına gizlendi

    Teknoloji kaçakçılığında üstüne rakip tanımayan Çin'de bu kez de 70 tane NVIDIA Quadro GPU, canlı ıstakozların arasına konularak kaçırılmaya çalışıldı. İşte o ilginç kaçakçılık hikayesi:
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    70 NVIDIA Quadro GPU canlı ıstakozların arasında taşındı
    Çin, donanım kaçakçılığı konusunda üstüne tanımıyor ve bu konuda oldukça yaratıcı girişimlerde bulunuyor. Sayısız kaçakçılık haberlerine konu olan ülkede çoğunlukla bellek, işlemciler ve grafik kartları kaçakçılığı yapılıyor. Bunun nedenlerinden birisi de ABD hükümet yetkililerinin direktifleriyle ülkenin birkaç şirketle bağlantısı kesildiği için maliyetlerin artması.

    Canlı ıstakozlar Çin sınırından geçirilmesinde yardımcı oluyor

    The Resigter'a göre, yakın tarihli bir kaçakçılık girişiminde 200 adet ve toplam 280 kg ağırlığındaki canlı ıstakoz kargosunda, 70 tane NVIDIA Quadro K2200 GPU saklanmış.

    Akıllara şaşkınlık veren olayda ıstakozlar, Hong Kong-Zhuha-Macao Köprüsü'nü geçmeye çalışan bir minibüsle taşınıyor. Bu köprü, Pearl River Deltası çevresindeki 55 kilometrelik yolları ve tünelleri birleştiren bir konumda. Hong Kong Gümrüğü tarafından ele geçirilen ekran kartlarının toplam değerinin ise 76.500 $ olduğu tahmin ediliyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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