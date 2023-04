Tekken 8 Crossplay desteğine sahip olacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler dövüş oyunlarından olan Tekken, yakında yeni yapımına kavuşacak. İlk olarak 2022’de tanıtılan ve Unreal Engine 5 ile yeni nesil için geliştirilen Tekken 8, serinin crossplay destekli ilk oyunu olacak.

Platformlar arası turnuvalara hazır olun

Tekken’in Oyun Direktörü Katsuhiro Harada, Tekken 8’in crossplay desteğine sahip olacağını açıkladı. Crossplay desteği ile oyuncular, platformları fark etmeksizin arkadaşları ile çoklu oyunculu maçlar düzenleyebilecek. Twitter üzerinden bu açıklamayı yapan Harada, bu özelliğinin neden Tekken 7’de olmadığını da açıkladı.

Harada’nın açıklamasına göre Tekken 7’nin çıkış zamanında Microsoft ve Sony, crossplay oyunları desteklemiyordu ve bu da Tekken takımının işini oldukça zorlaştırmış. Sony ve Microsoft’un resmi olarak izin verdiği durumda bile firmaların işleri zorlaştırdığını belirten Harada, Tekken 8’nin böyle bir problem yaşamayacağını belirtti. Unreal Engine 5 ile muhteşem görseller sunacak olacak Tekken 8, çok yakında PS5, Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak.

Tekken 8 ile platformlar arası maçlar mümkün olacak