Tekken 8 Crossplay desteğine sahip olacak

Platformlar arası turnuvalara hazır olun
Tekken’in Oyun Direktörü Katsuhiro Harada, Tekken 8’in crossplay desteğine sahip olacağını açıkladı. Crossplay desteği ile oyuncular, platformları fark etmeksizin arkadaşları ile çoklu oyunculu maçlar düzenleyebilecek. Twitter üzerinden bu açıklamayı yapan Harada, bu özelliğinin neden Tekken 7’de olmadığını da açıkladı.
Harada’nın açıklamasına göre Tekken 7’nin çıkış zamanında Microsoft ve Sony, crossplay oyunları desteklemiyordu ve bu da Tekken takımının işini oldukça zorlaştırmış. Sony ve Microsoft’un resmi olarak izin verdiği durumda bile firmaların işleri zorlaştırdığını belirten Harada, Tekken 8’nin böyle bir problem yaşamayacağını belirtti. Unreal Engine 5 ile muhteşem görseller sunacak olacak Tekken 8, çok yakında PS5, Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı