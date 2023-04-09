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    Anlık Bildirim

    Tekken 8 Crossplay desteğine sahip olacak

    Dünyanın en popüler dövüş serilerinden olan Tekken, yakında serinin yeni yapımına kavuşacak. Unreal Engine 5 ile yeni nesil için geliştirilen oyunun crossplay desteğine sahip olacağı açıklandı.
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    Tekken 8 ile platformlar arası maçlar mümkün olacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler dövüş oyunlarından olan Tekken, yakında yeni yapımına kavuşacak. İlk olarak 2022’de tanıtılan ve Unreal Engine 5 ile yeni nesil için geliştirilen Tekken 8, serinin crossplay destekli ilk oyunu olacak.

    Platformlar arası turnuvalara hazır olun

    Tekken’in Oyun Direktörü Katsuhiro Harada, Tekken 8’in crossplay desteğine sahip olacağını açıkladı. Crossplay desteği ile oyuncular, platformları fark etmeksizin arkadaşları ile çoklu oyunculu maçlar düzenleyebilecek. Twitter üzerinden bu açıklamayı yapan Harada, bu özelliğinin neden Tekken 7’de olmadığını da açıkladı.

    Harada’nın açıklamasına göre Tekken 7’nin çıkış zamanında Microsoft ve Sony, crossplay oyunları desteklemiyordu ve bu da Tekken takımının işini oldukça zorlaştırmış. Sony ve Microsoft’un resmi olarak izin verdiği durumda bile firmaların işleri zorlaştırdığını belirten Harada, Tekken 8’nin böyle bir problem yaşamayacağını belirtti. Unreal Engine 5 ile muhteşem görseller sunacak olacak Tekken 8, çok yakında PS5, Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 21 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 22 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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