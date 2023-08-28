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    TEKNOFEST Ankara başlıyor

    30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'da ilk kez TEKNOFEST etkinliği düzenlenecek. TEKNOFEST Ankara nerede düzenlenecek? TEKNOFEST Ankara'da neler olacak?
    TEKNOFEST Ankara başlıyor Tam Boyutta Gör
    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye’nin 100. yılına özel olarak bu sene üç farklı şehirde düzenleniyor. Festival ikinci durağı olan TEKNOFEST Ankara, 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak.

    TEKNOFEST Ankara’da yerli teknolojiler sergilenecek, bilim yarışmaları düzenlenecek ve yeni ürünlerin tanıtımı yapılacak. Festivali ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

    Ziyaretçi kaydı için: https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ankara

    Festivalde katılımcı firmalar ve paydaş kurumlar tarafından 261 stant kurulacak. Toplam 215 bin metrekare alana kurulan festivalde 400’den fazla stant etkinliği yapılacak. Stantlarda yerli firmalar tarafından geliştirilen teknolojik ürünler, savunma sanayi ürünleri ve havacılık teknolojileri sergilenecek. 

    Festival alanına kurulacak Bilim Sokağı’nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, Mazhar Alanson konseri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerine yine heyecan ve gurur dolu günler yaşatacak.

    İHA'lar gösteri uçuşu yapacak

    Festivalde Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, ANKA, Akıncı, Aksungur, Atak Helikopteri, Hürkuş, Gökbey, Türk Yıldızları, Solo Türk ve Jandarma Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yapacak.

    TEKNOFEST kapsamında ilk defa, TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor. Arduino’ya rakip olarak yerli imkanlarla geliştirilen Deneyap Kart’ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla ilk kez Deneyap Kart Robolig Yarışması yapılıyor. TEKNOFEST Girişim Yarışmasına 2.419 takım ve 8.945 yarışmacı başvurusu; Deneyap Kart Robolig Yarışmasına ise 1.276 takım ve 5.404 yarışmacı başvurusu alındı.

    TEKNOFEST 2023 kapsamında TEKNOFEST İstanbul festivali 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenmişti. TEKNOFEST İzmir festivali ise 27 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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