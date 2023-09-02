Yerli su altı robotu "ROV" ile yasak avcılığın önüne geçiliyor

EGM Koruma Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekiplerince kullanılan cihaz, boğulma vakalarını önlemek için devriye gezerken suda mahsur kalanların yardımına da teknik ekipmanlarıyla ulaşıyor.
Makro ve mikro olmak üzere derinliğe göre kullanım alanının değiştiği cihaz, denizin yaklaşık 250 metre altına kadar inebiliyor.Cihazı kullanan polisler, sonardan aldıkları frekansla saniyeler içinde olay mahallinin tam konumuna ulaşabiliyor.
Yasak avcılığın önüne geçiliyor
Cihaz sayesinde denizlerdeki yasak avcılığın önüne geçiliyor. Ekipler, midye avcılığı gibi denizlerde yasak avlanma kategorisi kapsamına giren usulsüz durumlarda cihazla tespit edilen konumlardaki teknelere para cezası kesiyor.
Ayrıca yasağın en çok ihlal edildiği Marmara Denizi'nde avcılara göz açtırılmazken, boğazlardan geçen yerli ve yabancı gemiler de denizleri kirletmemeleri için denetleniyor.
ROV Finike Özellikleri
- Ağırlık: 15kg
- Uzunluk: 48cm
- Genişlik: 40cm
- Yükseklik: 34cm
- Çalışma Derinliği: 100m
- İleri İtiş: 6 kgf
- Dikey İtiş: 6 kgf
- Güç Girişi: 230VAC
- 8-Pin Sonar Arayüzü
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.