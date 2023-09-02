Tam Boyutta Gör TEKNOFEST Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler sergileniyor. HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

EGM Koruma Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekiplerince kullanılan cihaz, boğulma vakalarını önlemek için devriye gezerken suda mahsur kalanların yardımına da teknik ekipmanlarıyla ulaşıyor.

İlk yerli sürücüsüz metro aracının fabrika testleri tamamlandı 22 sa. önce eklendi

Makro ve mikro olmak üzere derinliğe göre kullanım alanının değiştiği cihaz, denizin yaklaşık 250 metre altına kadar inebiliyor.Cihazı kullanan polisler, sonardan aldıkları frekansla saniyeler içinde olay mahallinin tam konumuna ulaşabiliyor.

Yasak avcılığın önüne geçiliyor

Cihaz sayesinde denizlerdeki yasak avcılığın önüne geçiliyor. Ekipler, midye avcılığı gibi denizlerde yasak avlanma kategorisi kapsamına giren usulsüz durumlarda cihazla tespit edilen konumlardaki teknelere para cezası kesiyor.

Ayrıca yasağın en çok ihlal edildiği Marmara Denizi'nde avcılara göz açtırılmazken, boğazlardan geçen yerli ve yabancı gemiler de denizleri kirletmemeleri için denetleniyor.

ROV Finike Özellikleri

Ağırlık: 15kg

Uzunluk: 48cm

Genişlik: 40cm

Yükseklik: 34cm

Çalışma Derinliği: 100m

İleri İtiş: 6 kgf

Dikey İtiş: 6 kgf

Güç Girişi: 230VAC

8-Pin Sonar Arayüzü

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Yerli su altı robotu "ROV" ile yasak avcılığın önüne geçiliyor