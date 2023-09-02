Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli su altı robotu "ROV" ile yasak avcılığın önüne geçiliyor

    HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV" ile mavi vatanda yasak avcılığa göz açtırılmıyor.                                            
    Yerli su altı robotu 'ROV' ile yasak avcılığın önüne geçiliyor Tam Boyutta Gör
    TEKNOFEST Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler sergileniyor. HOYTEK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli su altı robotu "ROV"  ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

    EGM Koruma Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekiplerince kullanılan cihaz, boğulma vakalarını önlemek için devriye gezerken suda mahsur kalanların yardımına da teknik ekipmanlarıyla ulaşıyor.

    Makro ve mikro olmak üzere derinliğe göre kullanım alanının değiştiği cihaz, denizin yaklaşık 250 metre altına kadar inebiliyor.Cihazı kullanan polisler, sonardan aldıkları frekansla saniyeler içinde olay mahallinin tam konumuna ulaşabiliyor.

    Yasak avcılığın önüne geçiliyor

    Cihaz sayesinde denizlerdeki yasak avcılığın önüne geçiliyor. Ekipler, midye avcılığı gibi denizlerde yasak avlanma kategorisi kapsamına giren usulsüz durumlarda cihazla tespit edilen konumlardaki teknelere para cezası kesiyor.

    Ayrıca yasağın en çok ihlal edildiği Marmara Denizi'nde avcılara göz açtırılmazken, boğazlardan geçen yerli ve yabancı gemiler de denizleri kirletmemeleri için denetleniyor.

    ROV Finike Özellikleri

    • Ağırlık: 15kg
    • Uzunluk: 48cm
    • Genişlik: 40cm
    • Yükseklik: 34cm
    • Çalışma Derinliği: 100m
    • İleri İtiş: 6 kgf
    • Dikey İtiş: 6 kgf
    • Güç Girişi: 230VAC
    • 8-Pin Sonar Arayüzü
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tofaş motor yağı alt kata su sızması kiracı mı öder yabancı plakalı aracı başkası kullanırsa cezası ford kuga 1.5 ecoboost kronik sorunları kıbrıs"ta tıp okumak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming 16
    HP Victus Gaming 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız