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    TEKNOFEST Azerbaycan başladı: TEKNOFEST ilk kez yurt dışında!

    Yurt dışındaki ilk Teknofest etkinliği olan Teknofest Azerbaycan başladı. Bakü'de düzenlenen Teknofest Azerbaycan etkinliği 29 Mayıs'ta sona erecek. Festivale katılım ücretsiz.
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    Teknofest Azerbaycan başladı
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    Daha önce İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, yurt dışında ilk kez Azerbaycan’da düzenleniyor. TEKNOFEST Azerbaycan etkinliği 29 Mayıs’ta sona erecek.

    Teknofest Azerbaycan etkinliğinde ziyaretçiler teknoloji, havacılık, savunma sanayi, bilim ve ulaşım alanlarındaki en yeni teknolojileri ve bu alanlardaki yarışmaları görme fırsatı elde edecek. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250'den fazlası finale kaldı. Final yarışmaları Bakü Crystall Hall’da düzenleniyor.

    Teknofest Azerbaycan başladı
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    Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'a yakın bölgede Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, İHA, Hürkuş, Türk Yıldızları, Solo Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Baü semalarında gösteri uçuşu yapıyor.

    Teknofest Azerbaycan başladı
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    ASELSAN’ın CATS sistemi, Sarp Zafer uzaktan komutalı silah sistemi, Avcı kaskı, İHASAVAR ve Atak helikopter kokpiti ürünleri sergileniyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ise elektrikli fırtına obüsü, Yavuz obüsü ve Korkut silah sistemi gibi ürünlerin maketlerine yer verip, farklı yaş grubundaki katılımcılara hitap eden çeşitli etkinlikler düzenliyor.

    Teknofest Azerbaycan başladı
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    HAVELSAN standında ise ziyaretçiler atış simülatörlerini kullanma fırsatı elde ediyor. ROKETSAN ise insansız hava araçlarının vurucu gücünü oluşturan MAM-C, MAM-L ve MAM-T mühimmatlarını gösteriyor. STM ise Kargu İHA, TOGAN İHA’ya yer veriyor. TEI, yerli hava aracı motorlarını tanıtırken TÜBİTAK çeşitli atölye yarışmaları düzenliyor.

    Katılım ücretsiz

    TEKNOFEST Azerbaycan’a katılım ücretsiz. Festival alanını 29 Mayıs akşamına kadar ziyaret ederek Türk teknolojilerini yakından görme fırsatı elde edebilirsiniz.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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