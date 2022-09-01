Himalaya buzulları eriyor, Pakistan sellere teslim

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Bilim adamlarının artık geri dönülemez noktaya gittiğini ısrarla ifade ettiği küresel ısınma için insanoğlunun pek tedbir almaya niyeti yok gibi görünüyor. İşin garip tarafı ise zaten ekonomik sıkıntılarla boğuşan insanoğlunun küresel ısınma ile oluşan felaketlerin bu sıkıntıları iki kat arttırdığını biliyor olması. Ne yazık ki insanoğlu Dünya kaynaklarının hiç tükenmeyeceğini zannediyor.

Himalayalar pes ediyor

Hindistan, Çin, Nepal ve Bhutan ülkelerinden geçen Himalaya Dağları arkasındaki Kutuplarda yer alan en büyük donmuş kaynak suyu rezervlerini de koruması nedeniyle büyük bir öneme sahip ancak insanoğlunun pek umurunda değil.

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Aşırı artan sıcaklıklar nedeniyle Himalaya Dağlarındaki Chhota Shigri buzulunda rekor erimeler tespit edildi. Bu erimeler Dünya atmosferi ve su döngülerindeki hassas sistemi dengezisleştiriyor. Bu da büyük seller veya kuraklık ile sonuçlanıyor.

Eriyen buzullar nedeniyle Pakistan tarihinde görülmemiş seller yaşanıyor. Seller 50 milyon insanı etkilerken 1400 kişinin de ölümüne neden oldu. Ayrıca ülkedeki gıda üretiminin yüzde 90’ına katkı sağlayan Indus Nehri de taşarak tarım alanlarına ve su kaynaklarına zarar verdi. 2050 yılında Asya’da 1.5 milyar civarında insanın su kaynakları konusunda sıkıntı çekeceğini belirtiyor.

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Himalaya Dağları ve çevresinde 55 bin civarında buzul yer alıyor ve bunların 7000 tanesi Pakistan’ı doğrudan besliyor. Aşırı erime nedeniyle binlerce yüksek irtifa gölü de taşmaya başladı.

Pakistan dünyanın iklim krizine karşı zayıf olan sekizinci ülkesi ancak küresel ısınmaya yüzde 1 civarında katkı sağlıyor. Dünyanın en kirli şehri de Lahor ilan edilmişti. Zaten ekonomik kriz içerisinde olan Pakistan’ın bu yıl sellerden 10 milyar dolar zarar gördüğü ifade ediliyor. Ayrıca önemli gıda üretim kaynakları da etkilenmiş durumda.

Diğer taraftan Everest ve K2 gibi ikonik dağ zirveleri de değişime uğruyor. Eriyen buzullar nedeniyle burada yer alan tesisler de yavaş yavaş daha alçak bölgelere taşınmaya başladı. Yani geri dönülemez bir noktaya doğru gidiyoruz.

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