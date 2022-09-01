Himalaya buzulları eriyor, Pakistan sellere teslim

Bilim adamlarının artık geri dönülemez noktaya gittiğini ısrarla ifade ettiği küresel ısınma için insanoğlunun pek tedbir almaya niyeti yok gibi görünüyor. İşin garip tarafı ise zaten ekonomik sıkıntılarla boğuşan insanoğlunun küresel ısınma ile oluşan felaketlerin bu sıkıntıları iki kat arttırdığını biliyor olması. Ne yazık ki insanoğlu Dünya kaynaklarının hiç tükenmeyeceğini zannediyor.
Himalayalar pes ediyor
Hindistan, Çin, Nepal ve Bhutan ülkelerinden geçen Himalaya Dağları arkasındaki Kutuplarda yer alan en büyük donmuş kaynak suyu rezervlerini de koruması nedeniyle büyük bir öneme sahip ancak insanoğlunun pek umurunda değil.
Aşırı artan sıcaklıklar nedeniyle Himalaya Dağlarındaki Chhota Shigri buzulunda rekor erimeler tespit edildi. Bu erimeler Dünya atmosferi ve su döngülerindeki hassas sistemi dengezisleştiriyor. Bu da büyük seller veya kuraklık ile sonuçlanıyor.
Eriyen buzullar nedeniyle Pakistan tarihinde görülmemiş seller yaşanıyor. Seller 50 milyon insanı etkilerken 1400 kişinin de ölümüne neden oldu. Ayrıca ülkedeki gıda üretiminin yüzde 90’ına katkı sağlayan Indus Nehri de taşarak tarım alanlarına ve su kaynaklarına zarar verdi. 2050 yılında Asya’da 1.5 milyar civarında insanın su kaynakları konusunda sıkıntı çekeceğini belirtiyor.
Himalaya Dağları ve çevresinde 55 bin civarında buzul yer alıyor ve bunların 7000 tanesi Pakistan’ı doğrudan besliyor. Aşırı erime nedeniyle binlerce yüksek irtifa gölü de taşmaya başladı.
Pakistan dünyanın iklim krizine karşı zayıf olan sekizinci ülkesi ancak küresel ısınmaya yüzde 1 civarında katkı sağlıyor. Dünyanın en kirli şehri de Lahor ilan edilmişti. Zaten ekonomik kriz içerisinde olan Pakistan’ın bu yıl sellerden 10 milyar dolar zarar gördüğü ifade ediliyor. Ayrıca önemli gıda üretim kaynakları da etkilenmiş durumda.
Diğer taraftan Everest ve K2 gibi ikonik dağ zirveleri de değişime uğruyor. Eriyen buzullar nedeniyle burada yer alan tesisler de yavaş yavaş daha alçak bölgelere taşınmaya başladı. Yani geri dönülemez bir noktaya doğru gidiyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: