Teknopark İstanbul, Teknofest’te Nu.D-36 uçağını VR ile uçuracak

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Teknofest İstanbul, 17-22 Eylül tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak. Festivalin katılımcılarından Teknopark İstanbul, ziyaretçilerine çok özel bir VR deneyim sunacak.

Teknopark İstanbul standında ziyaretçiler, Türkiye’nin ilk uçaklarından biri olan Nuri Demirağ’ın eğitim uçağı Nu. D-36’nın simülasyonunu VR teknolojisi ile deneyimleyebilecek. Simülasyonu, Teknopark İstanbul kuluçka merkezi mezunlarından Orka şirketi geliştirdi.

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Teknofest’te büyük bir stantla konumlanacak olan Teknopark İstanbul ayrıca kuluçka merkezi Cube Incubation’da faaliyet gösteren 10 şirketin de festivale katılımını destekliyor. Teknoloji Transfer Ofisi’nin Teknofest festival alanında gerçekleştirileceği 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'19’a ev sahipliği yaptığı firmalarının 10 patenti ile katılım sağlayacak olan Teknopark İstanbul Teknofest’e adeta çıkarma yapacak.

Teknofest İstanbul, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek. Festivale ücretsiz olarak katılabilirsiniz.