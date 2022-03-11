Lego Super Mario prensesine kavuştu

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Pandeminin başlarında Bluetooth özellikli Super Mario karakteri ile yeni bir dönemin kapısını açan Lego, yavaş yavaş koleksiyonu büyütmeye devam ediyor. Super Mario geçen yıl Luigi karakterine kavuşmuştu. Bu yıl da Princess Peach karakteri koleksiyona katıldı.

Lego Princess Peach geliyor

Lego Princess Peach karakteri yine Lego Super Mario ve Luigi setleriyle aynı yapıyı paylaşıyor. Göğüs kısmında LED ekran çeşitli animasyonlar gösterirken ayrıca gözleri de minik LED ekranlardan oluşuyor.

Lego Sonic the Hedgehog seti karşınızda 2 ay önce eklendi

Kare kodlu Lego parçalarında puanlar ve çeşitli güçlendirmeler alabilirken bunları mobil uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Uygulama olmadan da LED ekranlarında animasyonları yansıtabiliyor.

Lego Princess Peach karakteri sadece başlangıç setinde mevcut. Diğer tüm setler bu başlangıç setine bağlı ve ekstra Princess Peach karakteri kutudan çıkmıyor. Lego Princess Peach başlangıç seti 60$ fiyat etiketine sahip. Frozen Tower ve Cat Peach kıyafeti barındıran set 80$. Big Spike's Cloudtop Challenge, Peach's Castle, Yoshi's Gift House ve Goomba's Shoe setleri de yine prensesi destekleyecek. Tüm setler 1 Ağustos tarihinde piyasada olacak.

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