Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde deepfake tanımlamasıyla ortaya çıkan ve bir kişinin görüntüsünü başka bir kişinin görüntüsüne gerçekçi şekilde entegre edebilen teknoloji çok yaygınlaştı. Pek çok kuruluş veya platform deepfake teknolojisini yasaklarken mağduriyetler de giderek artıyor.

DeepNude nedir?

Kişilerin yüzlerini değiştirme konusu haliyle farklı alanlara kadar gidiyor. Bunların arasına çıplak bedenlerin üzerine farklı kişilerin yüzlerini yapıştırmak da dahil. Bir anda yetişkin fotoğraflarına konu olmuş gibi görünen kişiler ise mağdur oluyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

İlginizi Çekebilir

Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu

Normalde bu tarz görüntü değişim işlemlerinin harici ekran kartları üzerinde yapılması gerekiyor ancak bulut altyapısı devreye girdiği için artık uygulama veya bot seviyesinde kolayca gerçekleşebiliyor.

DeepNude geçen yıl geliştiricisi tarafından satışa sunulmuş ve hızlı bir şekilde torrent sitelerine düşmüştü. DeepNude üzerinde pek çok yeni yazılım ortaya çıktı ve Telegram sohbetlerinde kullanılan bot da bunlardan birisi. Ücretsiz dağıtılan bu bot ile başka vücutlara yüz ekleyebiliyorsunuz ve ödeme yaparak hem hızlandırma yapıyor hem de marka işaretini kaldırabiliyorsunuz.

Sensity güvenlik firması birkaç aydır Telegram üzerinde bu deepfake bot ağını takibe almış durumda. Bot ağı yaklaşık 104 bin kadının sahte yetişkin fotoğraflarını üretmiş ve bunlar sohbetlerde paylaşılmış.

Genelde sahte fotoğrafların yakın kişilere uygulandığı saptanmış. Pek çok kişinin haliyle bu yetişkin fotoğraflarından haberi yok. Sınırlı sayıda çocuğa ait sahte fotoğraflar da paylaşılanlar arasında yer alıyor.

Sahte fotoğraf üretenlerin yüzde 70 gibi bir oranı Rusya’dan geliyor. DeepNude ayrıca Rus sosyal ağı VK içerisinde de tespit edilmiş. Henüz İngilizce konuşan ülkelerde bu botun kullanılmadığı belirtiliyor.

Telegram henüz iddialara cevap vermediği için bu bot ne kadar yaygın ve net olarak kaç kadın bu bot yüzünden mağdur oldu bilinmiyor. Ayrıca çalışması engellenecek mi o da tam olarak net değil.

https://www.engadget.com/telegram-deepnude-bots-183724326.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.