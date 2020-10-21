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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı

    DeepNude yazılımını temel alan bir Telegram botunun 100 binden fazla kadının fotoğraflarının çıplak vücutlara yapıştırılarak sohbetlerde paylaşılmasını sağladı.
    1 gün
    8,3b
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    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde deepfake tanımlamasıyla ortaya çıkan ve bir kişinin görüntüsünü başka bir kişinin görüntüsüne gerçekçi şekilde entegre edebilen teknoloji çok yaygınlaştı. Pek çok kuruluş veya platform deepfake teknolojisini yasaklarken mağduriyetler de giderek artıyor.

    DeepNude nedir?

    Kişilerin yüzlerini değiştirme konusu haliyle farklı alanlara kadar gidiyor. Bunların arasına çıplak bedenlerin üzerine farklı kişilerin yüzlerini yapıştırmak da dahil. Bir anda yetişkin fotoğraflarına konu olmuş gibi görünen kişiler ise mağdur oluyor.

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    Normalde bu tarz görüntü değişim işlemlerinin harici ekran kartları üzerinde yapılması gerekiyor ancak bulut altyapısı devreye girdiği için artık uygulama veya bot seviyesinde kolayca gerçekleşebiliyor.

    DeepNude geçen yıl geliştiricisi tarafından satışa sunulmuş ve hızlı bir şekilde torrent sitelerine düşmüştü. DeepNude üzerinde pek çok yeni yazılım ortaya çıktı ve Telegram sohbetlerinde kullanılan bot da bunlardan birisi. Ücretsiz dağıtılan bu bot ile başka vücutlara yüz ekleyebiliyorsunuz ve ödeme yaparak hem hızlandırma yapıyor hem de marka işaretini kaldırabiliyorsunuz.

    Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı

    Sensity güvenlik firması birkaç aydır Telegram üzerinde bu deepfake bot ağını takibe almış durumda. Bot ağı yaklaşık 104 bin kadının sahte yetişkin fotoğraflarını üretmiş ve bunlar sohbetlerde paylaşılmış.

    Genelde sahte fotoğrafların yakın kişilere uygulandığı saptanmış. Pek çok kişinin haliyle bu yetişkin fotoğraflarından haberi yok. Sınırlı sayıda çocuğa ait sahte fotoğraflar da paylaşılanlar arasında yer alıyor.

    Sahte fotoğraf üretenlerin yüzde 70 gibi bir oranı Rusya’dan geliyor. DeepNude ayrıca Rus sosyal ağı VK içerisinde de tespit edilmiş. Henüz İngilizce konuşan ülkelerde bu botun kullanılmadığı belirtiliyor.

    Telegram henüz iddialara cevap vermediği için bu bot ne kadar yaygın ve net olarak kaç kadın bu bot yüzünden mağdur oldu bilinmiyor. Ayrıca çalışması engellenecek mi o da tam olarak net değil.



    https://www.engadget.com/telegram-deepnude-bots-183724326.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    telegrama profile bile foto koymuycan o zaman, nolu nolmaz anasını satayım. neymiş bu gardaş?? hiçbir app'e güvenemiyoz.
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    Mugetsuga 21 sa.
    Millet deepfake'in ne olduğunu anlayana kadar iyi ekmeğini yerler
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    drjacob (... ) 22 sa.
    telegram zaten full ifşa grupları dolmuş
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    EfoWars (Süleyman Efe Erdoğmak) 1 gün
    ??????????????
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 gün
    Yorumsuz.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün
    Zaten telegramda kadın diye fotoğraf koyanların çoğu fake, Botta fakenin fakesini yapıyor ne güzel.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün
    WhatsApp'tan daha ileride olduğu içindir 😄
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    th9 1 gün
    abooo
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