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    Telegram, büyük güncelleme yayınladı: İşte gelen yenilikler

    Popüler mesajlaşma platformu Telegram'a büyük güncelleme geldi. Yeni özellikler hem ücretsiz hem de Premium kullanıcıları ilgilendiriyor.                        
    telegram büyük güncelleme yenilikler Tam Boyutta Gör
    Telegram Android ve iOS uygulaması güncellendi. Telegram’a en çok gelmesi beklenen özelliklerden “sesten metne dönüştürme” (transcription) nihayet geldi. Son güncelleme, herkese açık kanallar için öneriler, özelleştirmeler de dahil birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

    Sesten metne dönüştürme herkese açıldı

    Telegram’ın sesi yazıya dönüştürme özelliği ücretsiz kullanıcılara da açıldı. Ancak, hafada iki mesaj sınırlaması var. Premium kullanıcılar elbette sınırsız mesaj hakkına sahip. Bunun dışında kullanıcılar bir kanala katıldıklarında Telegram artık ilgi alanını baz alarak kanal önerilerinde bulunuyor. Bu özellik, kullanıcının kendisiyle aynı düşüncede olan kişileri ve onların katıldığı toplulukları keşfetmesini kolaylaştıracak.

    Telegram, artık kullanıcıların arkadaşlarından ve kanallarından gelen hikayeleri yeniden paylaşmalarına olanak tanıyor. Yeniden paylaşılan hikayeye yazı, ses ve video mesaj eklenebiliyor. Kanalın sahipleri artık hikayelerine ilişkin detaylı istatistiklere de ulaşabiliyor. İstatistikler, izlenme (görüntüleme), paylaşım ve tepkilerle ilgili verileri içeriyor.

    Bireysel sohbetler için duvar kağıdı ayarlama, profil sayfasını renk ve logo ile özelleştirme Premium’a özel olarak sunuldu. Son olarak, otomatik silinen mesajlar için yeni animasyon (Thanos Snap Efektleri) iOS için sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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