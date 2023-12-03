Telegram, büyük güncelleme yayınladı: İşte gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Telegram Android ve iOS uygulaması güncellendi. Telegram’a en çok gelmesi beklenen özelliklerden “sesten metne dönüştürme” (transcription) nihayet geldi. Son güncelleme, herkese açık kanallar için öneriler, özelleştirmeler de dahil birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

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Sesten metne dönüştürme herkese açıldı

Telegram’ın sesi yazıya dönüştürme özelliği ücretsiz kullanıcılara da açıldı. Ancak, hafada iki mesaj sınırlaması var. Premium kullanıcılar elbette sınırsız mesaj hakkına sahip. Bunun dışında kullanıcılar bir kanala katıldıklarında Telegram artık ilgi alanını baz alarak kanal önerilerinde bulunuyor. Bu özellik, kullanıcının kendisiyle aynı düşüncede olan kişileri ve onların katıldığı toplulukları keşfetmesini kolaylaştıracak.

Telegram, artık kullanıcıların arkadaşlarından ve kanallarından gelen hikayeleri yeniden paylaşmalarına olanak tanıyor. Yeniden paylaşılan hikayeye yazı, ses ve video mesaj eklenebiliyor. Kanalın sahipleri artık hikayelerine ilişkin detaylı istatistiklere de ulaşabiliyor. İstatistikler, izlenme (görüntüleme), paylaşım ve tepkilerle ilgili verileri içeriyor.

Bireysel sohbetler için duvar kağıdı ayarlama, profil sayfasını renk ve logo ile özelleştirme Premium’a özel olarak sunuldu. Son olarak, otomatik silinen mesajlar için yeni animasyon (Thanos Snap Efektleri) iOS için sunuldu.

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