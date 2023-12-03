Telegram, büyük güncelleme yayınladı: İşte gelen yenilikler

Sesten metne dönüştürme herkese açıldı
Telegram’ın sesi yazıya dönüştürme özelliği ücretsiz kullanıcılara da açıldı. Ancak, hafada iki mesaj sınırlaması var. Premium kullanıcılar elbette sınırsız mesaj hakkına sahip. Bunun dışında kullanıcılar bir kanala katıldıklarında Telegram artık ilgi alanını baz alarak kanal önerilerinde bulunuyor. Bu özellik, kullanıcının kendisiyle aynı düşüncede olan kişileri ve onların katıldığı toplulukları keşfetmesini kolaylaştıracak.
Telegram, artık kullanıcıların arkadaşlarından ve kanallarından gelen hikayeleri yeniden paylaşmalarına olanak tanıyor. Yeniden paylaşılan hikayeye yazı, ses ve video mesaj eklenebiliyor. Kanalın sahipleri artık hikayelerine ilişkin detaylı istatistiklere de ulaşabiliyor. İstatistikler, izlenme (görüntüleme), paylaşım ve tepkilerle ilgili verileri içeriyor.
Bireysel sohbetler için duvar kağıdı ayarlama, profil sayfasını renk ve logo ile özelleştirme Premium’a özel olarak sunuldu. Son olarak, otomatik silinen mesajlar için yeni animasyon (Thanos Snap Efektleri) iOS için sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.