Telegram’ın kurucusu: iPhone 12 Pro garip bir demir parçası gibi

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Apple’ın ülkemizde dahil pek çok pazarda iPhone 12 serisini piyasaya sürmesinden sonra farklı kategorilerde incelemeler de gelmeye başladı. DxoMark testlerinde ilk beş içerisine giren iPhone 12 Pro bununla birlikte bazılarını memnun etmemişe benziyor.

Kamera tasarımı berbat!

Telegram ve Vkontakte platformlarının kurucusu olarak bilinen Pavel Durov yaptığı bir açıklamada iPhone 12 Pro modelini yerden yere vurdu. Bizzat sahibi olduğu telefonun pek çok açıdan hoşuna gitmediğini belirtiyor.

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Durov; iPhone 12 Pro modelini garip bir demir parçasına benzetirken iPhone 5 modelinin biraz daha büyük versiyonu olarak tanımlıyor. Kamera bloğunun ise 3 farklı yükseklik nedeniyle rahatsız edici olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan ön kısımdaki büyük çentik yuvasının kullanım alanını azalttığını ve güncel olmayan bir cihaz hissiyatı verdiğini belirtiyor.

Durov ayrıca Apple yönetimine de verip veriştiriyor. Steve Jobs sonrasında herhangi bir yenilik üretemediğini ve Jobs’un mirasını yemeye devam ettiğini ifade eden Durov, bu nedenle satışların düştüğünü ve 7-10 yıl sonra piyasada Apple’ın çok düşük bir paya gerileyeceğini belirtiyor.

Durov oldukça ağır eleştirilerde bulunmuş ancak ilk testler ekran ve kamera performansını başarılı buluyor. Pek çok kullanıcıdan da olumlu yorumlar alan iPhone 12 serisi bununla birlikte bazı ekran sorunları ile boğuşmaya başladı.

https://www.gizchina.com/2020/11/20/pavel-durov-criticized-the-iphone-12-pro-iphone-5-with-a-terrible-camera/

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