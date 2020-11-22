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    Telegram’ın kurucusu: iPhone 12 Pro garip bir demir parçası gibi

    iPhone 12 Pro modelinin ilk müşterilerinden olan Pavel Durov telefonundan hiç memnun değil. Kamera çıkıntılarını beğenmeyen ünlü isim ayrıca çentikten de hoşnut değil.
    1 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Telegram’ın kurucusu: iPhone 12 Pro garip bir demir parçası gibi
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    Apple’ın ülkemizde dahil pek çok pazarda iPhone 12 serisini piyasaya sürmesinden sonra farklı kategorilerde incelemeler de gelmeye başladı. DxoMark testlerinde ilk beş içerisine giren iPhone 12 Pro bununla birlikte bazılarını memnun etmemişe benziyor.

    Kamera tasarımı berbat!

    Telegram ve Vkontakte platformlarının kurucusu olarak bilinen Pavel Durov yaptığı bir açıklamada iPhone 12 Pro modelini yerden yere vurdu. Bizzat sahibi olduğu telefonun pek çok açıdan hoşuna gitmediğini belirtiyor.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!"

    Durov; iPhone 12 Pro modelini garip bir demir parçasına benzetirken iPhone 5 modelinin biraz daha büyük versiyonu olarak tanımlıyor. Kamera bloğunun ise 3 farklı yükseklik nedeniyle rahatsız edici olduğunu ifade ediyor. Diğer taraftan ön kısımdaki büyük çentik yuvasının kullanım alanını azalttığını ve güncel olmayan bir cihaz hissiyatı verdiğini belirtiyor.

    Durov ayrıca Apple yönetimine de verip veriştiriyor. Steve Jobs sonrasında herhangi bir yenilik üretemediğini ve Jobs’un mirasını yemeye devam ettiğini ifade eden Durov, bu nedenle satışların düştüğünü ve 7-10 yıl sonra piyasada Apple’ın çok düşük bir paya gerileyeceğini belirtiyor.

    Durov oldukça ağır eleştirilerde bulunmuş ancak ilk testler ekran ve kamera performansını başarılı buluyor. Pek çok kullanıcıdan da olumlu yorumlar alan iPhone 12 serisi bununla birlikte bazı ekran sorunları ile boğuşmaya başladı.



    https://www.gizchina.com/2020/11/20/pavel-durov-criticized-the-iphone-12-pro-iphone-5-with-a-terrible-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çentik yeni gelmedi ki kaç nesildir var ve sen bunu biliyorsan neden gidip alıyorsun. Gündem olmak için yapılan bir açıklama.
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    nebulabado 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telegram’ın kurucusu "İphone 12'yi beğenmedim. " demiş.

    Apple: Çok ta lülü...
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    volga tuygun (tuygun habora) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşlemciyi yerden yere vur, kamera çekim kalitesini yerden yere vur, bataryayı yerden yere vur, ama tasarımı kötülemek de ne oluyor? Almasaydın o zaman. İnternetten sipariş ettiyse bile her yerde yüzlerce fotosu var. Hiç mi incelememiş? Hatta direkt gidip mağazadan aldıysa diyecek söz bulamıyorum...
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    joven 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım bu andavallı yıllardır olan ve çok konuşulan bu farklılıkları yeni keşfetmiş
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    apeirons (gökhan ak) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonuç: yeni üretilen telefonların tasarımı 12 nin tasarımına benzer olacak.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    tmm
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