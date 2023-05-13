WhatsApp yine Telegram'dan özellik çalıyor: Kanallar

WABetaInfo, bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu gösteren bir dizi raporun ardından, kullanıcıları Kanallar hakkında bilgilendiren ve özelliğin kullanıma sunulması için hazırlanan yeni bir bilgi istemi keşfetti. Bilgi istemi, Play Store'da bulunan mesajlaşma uygulamasının 2.23.10.14 beta sürümünde görünüyor.
Kanallar, müşterilerle iletişim kurmayı amaçlayan işletmeler ya da ilgili taraflara bilgi yayınlamak isteyen devlet ve özel kuruluşlar için biçilmiş kaftan. Kanallar'ın, WhatsApp'ın kararlı sürümünde resmi olarak kullanıma sunulmasını merakla bekliyoruz.
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.