WhatsApp yine Telegram'dan özellik çalıyor: Kanallar

Tam Boyutta Gör WhatsApp, internet üzerinden mesajlaşma ve grup sohbetlerinin olabildiğince kullanışlı hale gelmesinde büyük rol oynamakta. Bununla birlikte iletişim ihtiyaçları da gelişiyor. Telegram ise uzun zamandır Kanallar özelliğine sahip olmasına rağmen WhatsApp'ın popülerliğini yakalayamadı. Zira WhatsApp, bu sefer de Kanallar özelliğini kendi bünyesine eklemek için çalışmalara başladı.

Play Store'da bulunan beta sürümünde görünüyor

WABetaInfo, bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu gösteren bir dizi raporun ardından, kullanıcıları Kanallar hakkında bilgilendiren ve özelliğin kullanıma sunulması için hazırlanan yeni bir bilgi istemi keşfetti. Bilgi istemi, Play Store'da bulunan mesajlaşma uygulamasının 2.23.10.14 beta sürümünde görünüyor.

WhatsApp, bir kanalın sahip olabileceği üye sayısına ilişkin önceden belirlenmiş bir sınır olmadığını belirtmekte. Bilgi isteminde ayrıca bu özelliğin haberleri, etkinlikleri ve diğer bilgileri geniş bir kitleyle paylaşmak için kullanılacağı da amaçlanıyor. Kanalın üyeleri gönderenin telefon numarasını görmeyecek ve böylece gönderenin gizliliğinin bozulmaması sağlanacak. İlginç bir şekilde WhatsApp'ın açılır penceresi, Kanallar'daki iletişimin uçtan uca şifrelenip şifrelenmeyeceğini belirtmiyor.

WhatsApp Web'e mesaj düzenleme özelliği geldi 3 gün önce eklendi

Kanallar, müşterilerle iletişim kurmayı amaçlayan işletmeler ya da ilgili taraflara bilgi yayınlamak isteyen devlet ve özel kuruluşlar için biçilmiş kaftan. Kanallar'ın, WhatsApp'ın kararlı sürümünde resmi olarak kullanıma sunulmasını merakla bekliyoruz.

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