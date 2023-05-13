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    WhatsApp yine Telegram'dan özellik çalıyor: Kanallar

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer Telegram'dan Kanallar özelliğini kendi bünyesine eklemek için çalışmalara başladı. Sızıntılarla açığa çıkan yeniliğin detayları da netleşmeye başladı.
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    Telegram Kanallar özelliği WhatApp'a geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, internet üzerinden mesajlaşma ve grup sohbetlerinin olabildiğince kullanışlı hale gelmesinde büyük rol oynamakta. Bununla birlikte iletişim ihtiyaçları da gelişiyor. Telegram ise uzun zamandır Kanallar özelliğine sahip olmasına rağmen WhatsApp'ın popülerliğini yakalayamadı. Zira WhatsApp, bu sefer de Kanallar özelliğini kendi bünyesine eklemek için çalışmalara başladı.

    Play Store'da bulunan beta sürümünde görünüyor

    WABetaInfo, bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu gösteren bir dizi raporun ardından, kullanıcıları Kanallar hakkında bilgilendiren ve özelliğin kullanıma sunulması için hazırlanan yeni bir bilgi istemi keşfetti. Bilgi istemi, Play Store'da bulunan mesajlaşma uygulamasının 2.23.10.14 beta sürümünde görünüyor.

    Telegram Kanallar özelliği WhatApp'a geliyor
    WhatsApp, bir kanalın sahip olabileceği üye sayısına ilişkin önceden belirlenmiş bir sınır olmadığını belirtmekte. Bilgi isteminde ayrıca bu özelliğin haberleri, etkinlikleri ve diğer bilgileri geniş bir kitleyle paylaşmak için kullanılacağı da amaçlanıyor. Kanalın üyeleri gönderenin telefon numarasını görmeyecek ve böylece gönderenin gizliliğinin bozulmaması sağlanacak. İlginç bir şekilde WhatsApp'ın açılır penceresi, Kanallar'daki iletişimin uçtan uca şifrelenip şifrelenmeyeceğini belirtmiyor.

    Kanallar, müşterilerle iletişim kurmayı amaçlayan işletmeler ya da ilgili taraflara bilgi yayınlamak isteyen devlet ve özel kuruluşlar için biçilmiş kaftan. Kanallar'ın, WhatsApp'ın kararlı sürümünde resmi olarak kullanıma sunulmasını merakla bekliyoruz.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 20 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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