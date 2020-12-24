Telegram kanallarında reklam gösterimi başlıyor

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, kendi Telegram kanalından yaptığı bir açıklamada, uygulamanın 500 milyon aktif kullanıcıya yaklaştığını ve işi ayakta tutmak için gelir elde etmeyi planladığını söyledi. Durov açıklamasında, uygulamayı şimdiye kadar kendi sermayesinden finanse ettiğini ancak uygulamanın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için uygulamadan para kazanması gerektiğine değindi. Durov, uygulamadan para kazanabilmek için gelecek yıldan itibaren uygulamada reklam göstermeye başlayacak.

Ayrıca Bkz. "Telegram, Discord benzeri grup sesli sohbetler özelliğini duyurdu"

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'Bağımsız kalabilmek için'

Durov, WhatsApp'ın kurucularını finansal güvenlik için daha büyük bir şirkete satarak kötü bir örnek oluşturduğu için eleştirdi. Durov: "Şirketi Whatsapp'ın kurucuları gibi satmayacağız. Kullanıcılara saygı duyulan ve kaliteli hizmetin sağlandığı bir yer olarak dünyanın bağımsız kalması için Telegram'a ihtiyacı var. Telegram, mükemmellik ve bütünlük için çabalayan bir teknoloji şirketi örneği olarak dünyaya hizmet etmeye devam etmelidir ve seleflerimizin üzücü örneklerinin gösterdiği gibi bir şirketin parçası olursanız bu imkansızdır." ifadelerinde bulundu.

Kendi boyutlarındaki bir projenin devam etmesi için yılda en az birkaç yüz milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyleyen Durov, bu geliri reklamlardan ve ücretli çıkartmalardan sağlamayı hedefliyor.

Bire bir ve grup sohbetlerinde reklam gösterilmeyecek

Telegram'da reklamlar yalnızca büyük boyuttaki kanallara gelecek. Reklam gösteriminin yapıldığı kanallar da bu gösterimlerden belirli miktarlarda para kazanacaklar. Ayrıca Telegram'ın bir diğer gelir yolu olarak ücretli çıkartmalar görülüyor. Yine bu çıkartmaların satın alınmasından kazanılacak paranın bir kısmı çıkartmaları tasarlayan sanatçılara ödenecek.

Kişisel bire bir sohbetlerde ve grup görüşmelerinde reklam olmayacak. Durov, insanlar arasındaki kişisel iletişimin hiçbir şekilde reklamlarla karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle, Telegram'ın mesajlaşma kısmı öngörülebilir gelecekte reklamsız kalacak. Ayrıca, şu anda ücretsiz olan tüm Telegram özellikleri ücretsiz kalmaya devam edecek.

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