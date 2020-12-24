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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram kanallarında reklam gösterimi başlıyor

    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yaptığı bir açıklama ile önümüzdeki yıldan itibaren Telegram kanallarında reklam gösterimi yaparak uygulamayı finanse edeceklerini belirtti.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Telegram kanallarında reklam gösterimi başlıyor

    Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, kendi Telegram kanalından yaptığı bir açıklamada, uygulamanın 500 milyon aktif kullanıcıya yaklaştığını ve işi ayakta tutmak için gelir elde etmeyi planladığını söyledi. Durov açıklamasında, uygulamayı şimdiye kadar kendi sermayesinden finanse ettiğini ancak uygulamanın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için uygulamadan para kazanması gerektiğine değindi. Durov, uygulamadan para kazanabilmek için gelecek yıldan itibaren uygulamada reklam göstermeye başlayacak.

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    'Bağımsız kalabilmek için'

    Durov, WhatsApp'ın kurucularını finansal güvenlik için daha büyük bir şirkete satarak kötü bir örnek oluşturduğu için eleştirdi. Durov: "Şirketi Whatsapp'ın kurucuları gibi satmayacağız. Kullanıcılara saygı duyulan ve kaliteli hizmetin sağlandığı bir yer olarak dünyanın bağımsız kalması için Telegram'a ihtiyacı var. Telegram, mükemmellik ve bütünlük için çabalayan bir teknoloji şirketi örneği olarak dünyaya hizmet etmeye devam etmelidir ve seleflerimizin üzücü örneklerinin gösterdiği gibi bir şirketin parçası olursanız bu imkansızdır." ifadelerinde bulundu.

    Kendi boyutlarındaki bir projenin devam etmesi için yılda en az birkaç yüz milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyleyen Durov, bu geliri reklamlardan ve ücretli çıkartmalardan sağlamayı hedefliyor.

    Bire bir ve grup sohbetlerinde reklam gösterilmeyecek

    Telegram'da reklamlar yalnızca büyük boyuttaki kanallara gelecek. Reklam gösteriminin yapıldığı kanallar da bu gösterimlerden belirli miktarlarda para kazanacaklar. Ayrıca Telegram'ın bir diğer gelir yolu olarak ücretli çıkartmalar görülüyor. Yine bu çıkartmaların satın alınmasından kazanılacak paranın bir kısmı çıkartmaları tasarlayan sanatçılara ödenecek.

    Kişisel bire bir sohbetlerde ve grup görüşmelerinde reklam olmayacak. Durov, insanlar arasındaki kişisel iletişimin hiçbir şekilde reklamlarla karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle, Telegram'ın mesajlaşma kısmı öngörülebilir gelecekte reklamsız kalacak. Ayrıca, şu anda ücretsiz olan tüm Telegram özellikleri ücretsiz kalmaya devam edecek.



    https://www.engadget.com/telegram-channel-ads-192249765.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Reklamlar rahatsız edecek derecede olmassa kimsenin sorun çıkaracağını düşünmüyorum
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 43 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bundan kısa zaman önce senelerce yetecek kadar yüklü miktarda ödeme aldıklarını söylemişlerdi,heralde parayı yeyip bitirdiler Önce Whatsapp'tan Telegram'a şimdi ise Signal'e geçme vakti geldi.
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    maximus8282 (maximus ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ücretli abonelik gelse daha iyi olabilirdi.
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