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    Telegram, pil tüketimini azaltıyor: İşte gelen yenilikler

    Telegram, güç tasarruf modu dahil bir dizi yeni özellik getiren güncellemeyi yayınladı. Güncellenen Telegram, özellikle düşük seviye Android cihazlar için performans iyileştirmeleri de getiriyor.
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    telegram güncellendi 9.5 sürüm yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Telegram iOS ve Android cihaz kullanıcıları bir başka büyük güncelleme yayınladı. İşte Telegram 9.5 sürümü ile gelen yenilikler:

    Güç tasarruf modu

    Yeni eklenen güç tasarruf modu, yoğun kaynak kullanan belli işlemleri devre dışı bırakarak Telegram’ın telefonunuzda pil tüketimini sınırlıyor.

    Arka plan senkronizasyonu, GIF’ler, videolar için otomatik oynatma, çıkartmalar, emojiler için animasyonlar, arayüz efektleri, medya ön yüklemeleri gibi işlemleri kullanıcı, tercihine göre ayarlayabiliyor. Ayrıca pil, belli bir yüzdeye ulaştığında özellik otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor veya her zaman açık tutulabiliyor.

    Gruplar için okundu zamanı, video oynatma hızı, emoji paketleri

    Yeni güncellemeyle birlikte videolar, 0.2x - 2.5x arası herhangi bir hızda oynatılabiliyor. 100 kişiden az gruplar için, okundu bilgileri artık her kişinin mesajı okuduğu zamanı kullanıcıya gösteriyor. Premium kullanıcılar için de yeni emoji paketleri eklendi.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 6 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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