Tam Boyutta Gör Telegram iOS ve Android cihaz kullanıcıları bir başka büyük güncelleme yayınladı. İşte Telegram 9.5 sürümü ile gelen yenilikler:

Güç tasarruf modu

Yeni eklenen güç tasarruf modu, yoğun kaynak kullanan belli işlemleri devre dışı bırakarak Telegram’ın telefonunuzda pil tüketimini sınırlıyor.

Arka plan senkronizasyonu, GIF’ler, videolar için otomatik oynatma, çıkartmalar, emojiler için animasyonlar, arayüz efektleri, medya ön yüklemeleri gibi işlemleri kullanıcı, tercihine göre ayarlayabiliyor. Ayrıca pil, belli bir yüzdeye ulaştığında özellik otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor veya her zaman açık tutulabiliyor.

Telegram dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması oldu 2 hf. önce eklendi

Gruplar için okundu zamanı, video oynatma hızı, emoji paketleri

Yeni güncellemeyle birlikte videolar, 0.2x - 2.5x arası herhangi bir hızda oynatılabiliyor. 100 kişiden az gruplar için, okundu bilgileri artık her kişinin mesajı okuduğu zamanı kullanıcıya gösteriyor. Premium kullanıcılar için de yeni emoji paketleri eklendi.

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Telegram, pil tüketimini azaltıyor: İşte gelen yenilikler