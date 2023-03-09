Telegram, pil tüketimini azaltıyor: İşte gelen yenilikler

Güç tasarruf modu
Yeni eklenen güç tasarruf modu, yoğun kaynak kullanan belli işlemleri devre dışı bırakarak Telegram’ın telefonunuzda pil tüketimini sınırlıyor.
Arka plan senkronizasyonu, GIF’ler, videolar için otomatik oynatma, çıkartmalar, emojiler için animasyonlar, arayüz efektleri, medya ön yüklemeleri gibi işlemleri kullanıcı, tercihine göre ayarlayabiliyor. Ayrıca pil, belli bir yüzdeye ulaştığında özellik otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor veya her zaman açık tutulabiliyor.
Gruplar için okundu zamanı, video oynatma hızı, emoji paketleri
Yeni güncellemeyle birlikte videolar, 0.2x - 2.5x arası herhangi bir hızda oynatılabiliyor. 100 kişiden az gruplar için, okundu bilgileri artık her kişinin mesajı okuduğu zamanı kullanıcıya gösteriyor. Premium kullanıcılar için de yeni emoji paketleri eklendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez