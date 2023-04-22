Telegram grup mesajlarının okunma zamanını gösteriyor

Paylaşılabilir sohbet klasörleri ve daha gelişmiş botlar
Telegram bu hafta aldığı yeni güncelleme ile bazı önemli özellikler kazandı. Yeni kanalların ve grupların klasörleri tek bir link ile paylaşılabiliyor. Diğer taraftan 100 üyeden az gruplarda katılımcılar mesajlarının ne zaman okunduğunu görebilecekler.
Diğer taraftan sohbet robotları paylaşımı ve çok kullanıcıyı destekleyen web uygulamalarını sohbet içerisinde çalıştırabilecekler. Yine favori fotoğraflardan özel arka planlar oluşturmak ve bunları farklı sohbetlerde kullanmak da mümkün hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)