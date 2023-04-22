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    Telegram grup mesajlarının okunma zamanını gösteriyor

    Telegram platformu aldığı son güncelleme ile grup mesajlarının okunma zamanının görünmesi, sohbet robotlarında web uygulaması paylaşımı gibi yenilikler kazanıyor. 
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    Telegram Tam Boyutta Gör
    700 milyonu geçen aylık aktif kullanıcı sayısı ile en önemli sohbet uygulamaları arasına girmeyi başaran Telegram yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Gelişmiş sohbet robotları, mini oyunlar gibi kullanıcıyı etkileyen unsurların yanında kullanıcı tecrübesini geliştiren yenilikler de mevcut.

    Paylaşılabilir sohbet klasörleri ve daha gelişmiş botlar

    Telegram bu hafta aldığı yeni güncelleme ile bazı önemli özellikler kazandı. Yeni kanalların ve grupların klasörleri tek bir link ile paylaşılabiliyor. Diğer taraftan 100 üyeden az gruplarda katılımcılar mesajlarının ne zaman okunduğunu görebilecekler.

    Diğer taraftan sohbet robotları paylaşımı ve çok kullanıcıyı destekleyen web uygulamalarını sohbet içerisinde çalıştırabilecekler. Yine favori fotoğraflardan özel arka planlar oluşturmak ve bunları farklı sohbetlerde kullanmak da mümkün hale geliyor.

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    Z
    zDest_ 2 saat önce

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    haykoatmaca 12 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

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    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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