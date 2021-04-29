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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram yeni güncellemesi ödeme sistemini yeniliyor

    Telegram güncellemesindeki Payments 2.0 sayesinde 200’den fazla ülkede pek çok ödeme sisteminin de desteğiyle sohbet içerisinde kredi kartı ile alış veriş yapmak mümkün oluyor.
    29 Nisan 2021, 10:59 (3 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Telegram yeni güncellemesi ödeme sistemini yeniliyor
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    WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesindeki tepki çeken değişiklikler sonrasında gündeme gelen ve hızlı bir şekilde kullanıcı kazanarak 500 milyon aktif kullanıcı sayısının üzerine çıkan Telegram güncellemelerini sürdürüyor.

    Telegram yeni güncellemesinde neler sunuyor?

    Hafta içerisinde dağıtıma başlayan güncelleme Payments 2.0 adındaki yenilenmiş ödeme sistemini sunuyor. İlk kez 2017 yılında sohbet içerisinde ödeme yöntemini kullanmaya başlayan Telegram, yeni güncelleme ile herhangi bir sohbette kredi kartı ile ödeme alınmasını sağlıyor.

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    Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay gibi pek çok ödeme platformu ile 200’den fazla ülkede faaliyete geçen Payments 2.0 özelliği yakın zamanda daha fazla platformu bünyesine katacak. Telegram bu ödemelerden herhangi bir pay almıyor ve kart bilgileri sadece satıcı ile alıcı arasında kalıyor.

    Diğer bir yenilik sesli sohbet tarafında. Grup veya kanal yöneticileri artık bir sesli sohbet tarihi belirledikten sonra geri sayım sayacı ortaya çıkıyor ve bittiği anda üyelere sohbetin başladığına dair bildirim gönderiyor.

    Telegram yeni güncellemesi ödeme sistemini yeniliyor
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    Son olarak platformun düzenlediği yarışmada finale kalan iki yeni web ara yüzü de kullanıma sunuldu. Basitliğe odaklanan ara yüzler ve mevcut ara yüz arasında kullanıcılar tercih yapabilecekler.

    Mobil tarafta ise doğrudan ana sayfa akışında görsellere ve videolara yakınlaştırma yapabilme, videolarda sağ veya sol tarafa uzun basarak ileri alma, yeni animasyonlar şeklinde yenilikler yer alıyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullanışlılığı bilmem ancak gizlilik konusunda WhatsApp bırakıp Telegram'a geçmek saçmalık gibi geliyor. Bir çok kişi Telegram'a neden bu kadar güvenli gibi bakıyor anlamıyorum.
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