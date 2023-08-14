Popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram, 10. yıl dönümünü büyük güncellemeyle kutluyor. En çok beklenen özelliklerden Telegram Hikayeler, ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Telegram Hikayeleri

Telegram, Hikayeler özelliğini ilk başta yalnızca Premium abonelere açmıştı. Şirket, 10. yılına özel olarak yeni özelliği ücretsiz kullanıcılarına vermeye başladı.

Telegram Hikayeler, diğer uygulamalardaki gibi çalışıyor; Eklenen fotoğraflar ve videolar sınırlı bir süre görüntülenebiliyor ve emoji ile yanıt verilebiliyor. Çift kamera modu sayesinde hem ön hem de arka kamerayla eş zamanlı olarak kayıt yapılabiliyor. Hikayelere çıkartma, konum, başlık eklenebiliyor. Kullanıcılar, hikayelerini kimlerin görüntüleyebileceğini, ekran görüntüsü alınıp alınmayacağını belirleyebiliyor. Hikayeler, kullanıcının profil sayfasında veya Telegram kullanıcı arayüzünün üst kısmındaki satırda çıkıyor.

Premium abonelere daha fazla özellik

Telegram Stories, bugün itibarıyla hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılara sunuldu Ancak, Premium aboneler çok daha fazla özellikten faydalanabiliyor. Hikayelerde daha fazla izlenme, gizlilik modu, kalıcı görüntüleme geçmişi, özel süre ayarlama, hikayeyi indirme, daha fazla hikaye paylaşma, altyazı seçenekleri gibi özellikler yalnızca ücretli kullanıcılara sunuluyor.

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Telegram, yeni özelliğini ücretsiz olarak herkese açtı