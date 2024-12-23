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    Telegram'ın geliri 2024 yılında 1 milyar doları aştı!

    Popüler mesajlaşma platformu Telegram, 2024'ü güzel kapattı: Telegram kurucusu Pavel Durov, şirketin ilk kez kâr elde ettiğine dikkat çekerek, bu yıl gelirlerin 1 milyar doları aştığını söyledi.
    telegram 1 milyar dolar gelir 2024 Tam Boyutta Gör
    Telegram, önemli bir finansal dönüm noktasına ulaştı. Pavel Durov, Telegram’ın 2024’te kâr elde etmeye başladığını, bunun 2022’de başlattıkları, bugün 12 milyondan fazla ücretli abonesi olan ve şirket için önemli bir gelir kaynağı oluşturan premium abonelik sayesinde olduğunu söyledi.

    Kripto varlıklar hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervi

    Aylık 950 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Telegram, işletmelere yönelik özellikler yayınladı, reklam geliri paylaşım hizmeti ekledi, içerik üreticilerinin kanallardaki ücretli içerikler aracılığıyla para kazanmalarına olanak sağladı ve mini uygulama mağazası açtı.

    Durov, bu yılın başlarında şirketin 2025’te kârlılığa ulaşacağını ve gelecekte halka açılmayı hedeflediklerini söylemişti.

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    Sinoeis 3 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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