Telegram'ın geliri 2024 yılında 1 milyar doları aştı!

Kripto varlıklar hariç 500 milyon dolardan fazla nakit rezervi
Aylık 950 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Telegram, işletmelere yönelik özellikler yayınladı, reklam geliri paylaşım hizmeti ekledi, içerik üreticilerinin kanallardaki ücretli içerikler aracılığıyla para kazanmalarına olanak sağladı ve mini uygulama mağazası açtı.
Durov, bu yılın başlarında şirketin 2025’te kârlılığa ulaşacağını ve gelecekte halka açılmayı hedeflediklerini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.