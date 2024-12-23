Telegram'ın geliri 2024 yılında 1 milyar doları aştı!

Popüler mesajlaşma platformu Telegram, 2024'ü güzel kapattı: Telegram kurucusu Pavel Durov, şirketin ilk kez kâr elde ettiğine dikkat çekerek, bu yıl gelirlerin 1 milyar doları aştığını söyledi.