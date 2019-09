Telltale Games oyunlarında büyük indirim

Tam Boyutta Gör

The Wolf Among Us, Game of Thrones, Tales from the Borderlands ve The Walking Dead gibi serilerin yaratıcısı olan Telltale Games bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda kapatılmıştı. Ardından LCG Entertainment, Telltale Games'e ait tüm varlıkları, teknolojileri ve fikri mülkiyet haklarını satın aldıklarını ve bundan sonra Telltale Games adıyla operasyonlarını yürüteceklerini duyurmuştu. Telltale Games'in kapatılmasından sonra firmaya ait tüm oyunlar oyun satın alma platformlarından kaldırmış ve LCG Entertainment sayesinde geri döndükten sonra eski oyunların tekrar satın alınabileceğini duyurmuştu.

Ayrıca Bkz. "57 TL değerindeki iki oyun, PC oyuncuları için ücretsiz oldu"

Telltale Games'e ait oyunlar geçtiğimiz gün itibariyle tekrar satın almaya açıldı. Steam, PlayStation Store ve Xbox'un mağazasında oyunlar indirimle birlikte satılıyor.

Telltale Games'in oyunları şu anda Steam'de yüzde 50 indirim ile ulaşılabilir durumda. The Wolf Among Us, Game of Thrones, Tales from the Borderlands ve The Walking Dead gibi firmanın en başarılı oyunları indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz.

Telltale Games Steam sayfası

Xbox Batman Bundle

PS4 Batman Bundle US PSN sayfası

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Telltale_Games_Oyunlari_50_indirimle_Steamde_Satista-96050.htm