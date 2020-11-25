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    Temaslı takip algoritması değişti: Evdeki herkese test yapılacak

    Sağlık Bakanlığı'nın "TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON" başlıklı raporu ve temaslı takip algoritması güncellendi.
    4 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Son haftalarda hasta sayısında ve vaka sayısında büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık iki hafta önce koronavirüs temaslı takip algoritmasını yenilemiş ve temaslılardan semptomu olmayanlara test yapılmamasını söylemişti. Bakanlık, kısmen de olsa bu kararından geri adım attı.

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    Bugün yapılan güncellemeye göre bir kişinin testi pozitif çıkarsa bu kişinin yaşadığı hanede ikamet eden herkese, semptom olup olmadığına bakılmaksızın test yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Koca: "İlk yerli tetanos ve difteri aşısı kullanıma hazır""

    Daha önceki algoritmaya göre pozitif vaka tespit edilen kişiyle aynı evde yaşan kişilerde yakın temas olsa dahi; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, karın ağrısı, ishal, koku alamama semptomlarından birisi olmazsa test yapılmıyordu. Bu kişiler temaslı olduğu için karantina uygulanıyordu. Artık semptom olup olmadığına bakılmaksızın evdeki herkese test yapılabilecek. Ancak bu durum, her pozitif vakanın evindeki her bireye test yapılacağı anlamına gelmiyor. Filyasyon ekibi karar karar verecek.

    Algoritmanın güncel haline kaynak bölümündeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



    https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39457/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kadar çelişki dolu bir haber okumadım 🤯
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu kadar çelişki dolu bir haber okumadım 🤯
    Yanıtla +6
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    hyperneon 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Paylaştığınız Sağlık Bakanlığı'nın son güncel rehberinde, evdeki bütün temaslılardan numune alınacağına dair ifade geçmiyor.
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