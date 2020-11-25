Temaslı takip algoritması değişti: Evdeki herkese test yapılacak

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Son haftalarda hasta sayısında ve vaka sayısında büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık iki hafta önce koronavirüs temaslı takip algoritmasını yenilemiş ve temaslılardan semptomu olmayanlara test yapılmamasını söylemişti. Bakanlık, kısmen de olsa bu kararından geri adım attı.

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Bugün yapılan güncellemeye göre bir kişinin testi pozitif çıkarsa bu kişinin yaşadığı hanede ikamet eden herkese, semptom olup olmadığına bakılmaksızın test yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Bakan Koca: "İlk yerli tetanos ve difteri aşısı kullanıma hazır""

Daha önceki algoritmaya göre pozitif vaka tespit edilen kişiyle aynı evde yaşan kişilerde yakın temas olsa dahi; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, karın ağrısı, ishal, koku alamama semptomlarından birisi olmazsa test yapılmıyordu. Bu kişiler temaslı olduğu için karantina uygulanıyordu. Artık semptom olup olmadığına bakılmaksızın evdeki herkese test yapılabilecek. Ancak bu durum, her pozitif vakanın evindeki her bireye test yapılacağı anlamına gelmiyor. Filyasyon ekibi karar karar verecek.

Algoritmanın güncel haline kaynak bölümündeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39457/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf

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