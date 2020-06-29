Tencent yayın platformu kuruyor

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Kısa süre önce Microsoft’un yayın sektöründe beklentilerini karşılamadığı için Mixer platformunu kapatacağını duyurmasının hemen ardından ünlü Çinli holding Tencent’in bu alana adım atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Tencent Trovo Live

Tencent bilindiği üzere oyun dünyasındaki en büyük oyunculardan birisi. PUBG Mobile gibi sayısız dev oyunun yanı sıra Supercell gibi büyük stüdyoların sahibi ve Epic Games, Riot Games, Activision gibi stüdyoların da ortağı durumunda.

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Çin’de geniş bir etki alanının olması nedeniyle Tencent mecburi bir potansiyel ortak haline geldi. Çin’de yayılmak isteyen firmalar ilk olarak Tencent’in kapısını çalıyor. NBA, LEGO gibi markalar Çin’deki projeleri için Tencent ile ortak çalışıyor.

Elde ettiği bu büyük potansiyel ile Tencent şimdi de yayıncılık alanına giriyor. Bir süredir test süreci devam eden Trovo Live kısa süre içerisinde 30 milyon dolarlık bir içerik üretici etkinliği yapacak. Hali hazırda Twitch ve Mixer’den bazı isimleri kapmış durumda. Temmuz ayında 500 popüler yayıncı sayısına ulaşmayı hedefliyor.

https://www.techpowerup.com/269161/tencent-preparing-to-launch-live-streaming-platform-partner-program-to-compete-with-twitch

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