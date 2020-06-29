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    Tencent yayın platformu kuruyor

    Yaptığı yatırımlarla oyun dünyasının perde arkasındaki önemli oyuncusu haline gelen Tencent şimdi de yayın platformu kuruyor. Tencent Trovo Live yakın zamanda hayata geçecek.
    3 sa.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tencent yayın platformu kuruyor
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    Kısa süre önce Microsoft’un yayın sektöründe beklentilerini karşılamadığı için Mixer platformunu kapatacağını duyurmasının hemen ardından ünlü Çinli holding Tencent’in bu alana adım atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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    Tencent Trovo Live

    Tencent bilindiği üzere oyun dünyasındaki en büyük oyunculardan birisi. PUBG Mobile gibi sayısız dev oyunun yanı sıra Supercell gibi büyük stüdyoların sahibi ve Epic Games, Riot Games, Activision gibi stüdyoların da ortağı durumunda.

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    Çin’de geniş bir etki alanının olması nedeniyle Tencent mecburi bir potansiyel ortak haline geldi. Çin’de yayılmak isteyen firmalar ilk olarak Tencent’in kapısını çalıyor. NBA, LEGO gibi markalar Çin’deki projeleri için Tencent ile ortak çalışıyor.

    Elde ettiği bu büyük potansiyel ile Tencent şimdi de yayıncılık alanına giriyor. Bir süredir test süreci devam eden Trovo Live kısa süre içerisinde 30 milyon dolarlık bir içerik üretici etkinliği yapacak. Hali hazırda Twitch ve Mixer’den bazı isimleri kapmış durumda. Temmuz ayında 500 popüler yayıncı sayısına ulaşmayı hedefliyor.



    https://www.techpowerup.com/269161/tencent-preparing-to-launch-live-streaming-platform-partner-program-to-compete-with-twitch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rindaasd (Hakan ) 3 sa. en beğenilen
    Tencent önce kendi yaptığı hile dışında hile kullananları banlamayı bıraksın,kendi yaptığı hileyi de başkalarına parayla satmayıda bıraksın, sonra yayın platformuna geçiş yapsın,pubg dedi mi akla hile geliyor artık, Fatih olanlara baktığınız zaman özelliklede ilk 100 e ve bu hilecilere nasıl müsade ettiklerini daha iyi anlarsınız.kimin hile yaptıklarını kesinlikle biliyorlar,sistem hemen algılıyor, bildirmeyede gerek yok,ama hileyi bendenmi aldı yoksa başkasındanmı aldı o kısmı ilgilendiriyor onları
    Tencent önce kendi yaptığı hile dışında hile kullananları banlamayı bıraksın,kendi yaptığı hileyi de başkalarına parayla satmayıda bıraksın, sonra yayın platfor...
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    cemus 3 sa. rindaasd
    Kesinlikle haklısın... Artık hileyi şikayette edemiyoruz galiba bildir yaparken adamın ismi cismi kayboluyor.. Adam gibi bir firma şu oyuna yakın bir şey yaptığı gün kaldırır atarım telefondan bir daha da yüklemem nelerine denk geldim. Duvar arkası öldüren mi 500 m den m16 ile tek atan mı seni gören röntgencileri saymıyorum bile...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa.
    3 ay dayanır sonra çat diye kapanır
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    The Hollow 2 sa.
    Çin merkezli olması bir yana, PUBG Mobile'da iyice tepkimi toplamış bir şirket. O kadar hile şikayet ediyoruz, bir haber yok. Ne kadar parası olursa olsun, bu kafalardan bir cacık olmaz. İnsan haber veren sistem kurar. Adamı şikayet ediyoruz, akıbeti hakkında hiçbir bilgi iletilmiyor. Demek ki hiçbir işlem yapılmıyor. Anca şu kadar kişiyi banladık, şuna 10 asır ban attık gibi haberler ortaya sürsünler.
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    rindaasd (Hakan ) 3 sa. en beğenilen
    Tencent önce kendi yaptığı hile dışında hile kullananları banlamayı bıraksın,kendi yaptığı hileyi de başkalarına parayla satmayıda bıraksın, sonra yayın platformuna geçiş yapsın,pubg dedi mi akla hile geliyor artık, Fatih olanlara baktığınız zaman özelliklede ilk 100 e ve bu hilecilere nasıl müsade ettiklerini daha iyi anlarsınız.kimin hile yaptıklarını kesinlikle biliyorlar,sistem hemen algılıyor, bildirmeyede gerek yok,ama hileyi bendenmi aldı yoksa başkasındanmı aldı o kısmı ilgilendiriyor onları
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    cemus 3 sa. rindaasd
    Kesinlikle haklısın... Artık hileyi şikayette edemiyoruz galiba bildir yaparken adamın ismi cismi kayboluyor.. Adam gibi bir firma şu oyuna yakın bir şey yaptığı gün kaldırır atarım telefondan bir daha da yüklemem nelerine denk geldim. Duvar arkası öldüren mi 500 m den m16 ile tek atan mı seni gören röntgencileri saymıyorum bile...
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