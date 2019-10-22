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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Terminator: Dark Fate hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

    Terminator: Dark Fate için ilk yorumlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Eleştirmenlerin genel görüşü, Dark Fate'in Terminator 2 sonrasında çıkan en iyi Terminator filmi olduğu yönünde.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Terminator: Dark Fate hakkında ilk yorumlar paylaşıldı
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    Terminator serisini köklerine geri döndürmeye hazırlanan Terminator: Dark Fate için artık geri sayım resmen başladı. Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger'in başrollerde yer aldığı film için meraklı bekleyiş devam ederken; ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi önceden izleme şansı yakaladı. Los Angeles'ta düzenlenen özel gösterime katılan eleştirmenler, film hakkındaki ilk yorumları da sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Twitter üzerinden paylaşılan yorumlara şöyle bir baktığımızda filmin yoğun bir şekilde övüldüğünü görüyoruz. Hemen her eleştirmen, Dark Fate'in Terminator 2 sonrasında çıkan en iyi Terminator filmi olduğunu söylüyor. Filmin ayrıca aksiyon anlamında da beklentilerin üzerine çıktığı ve yılın en iyi aksiyon filmlerinden birisi olduğu belirtilmiş.

    Paylaşılan yorumların dikkat çeken bir diğer noktası ise Linda Hamilton (Sarah Connor) için yapılan övgüler olmuş. Hamilton'un seriye geri dönmesiyle birlikte Terminator serisinin nihayet tekrar eski havasını geri kazandığı söyleniyor. Ayrıca Arnold Scwarzenegger ve Mackenzie Davis'in performansları için de yine övgü dolu sözler kullanılmış.







    Terminator: Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day'in sonrasında geçiyor. İlk iki filmden sonra vizyona giren tüm Terminator filmleri yok sayılacak. Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger ve James Cameron üçlüşünü tekrar bir araya getiren Dark Fate'i özellikle de serinin hayranlarının büyük bir merakla beklediğini söyleyebiliriz.

    28 yıl sonra seriye geri dönen James Cameron filmin yapımcılığını üstleniyor ancak işin yönetmenlik kısmını kendisi yapmadı. Şu sıralar tamamıyla Avatar'ın devam filmlerine odaklanan Cameron, Dark Fate'i yönetmesi için Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016 yılında vizyona giren Deadpool filmiyle adını duyurmuştu.

    Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019'da vizyona girecek.



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