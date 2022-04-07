Terra, yeni Bitcoin (BTC) alımı gerçekleştirdi

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Bilindiği üzere Terraform Labs, UST rezervini desteklemesi için düzenli olarak Bitcoin (BTC) alımı yapmaya devam ediyor. Şirket, bu alımlara bir yenisini daha ekledi. İki parça halinde yapılan alımlarda toplamda 3.964 BTC daha Terra’nın bilançosuna eklenmiş durumda.

Terra, 180 Milyon Dolar Karşılığında 3964 BTC Daha Aldı

Geçen hafta yaptığı Bitcoin (BTC) alımıyla gündeme gelen Terra, yeni bir Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Söz konusu bu alım ile beraber Terra’nın cüzdanına şu anda toplamda 34.691 adet BTC bulunuyor.

MicroStrategy’den yine Bitcoin alımı 15 sa. önce eklendi

Lark Davis’in paylaşımında farkedilen alıma göre, Terra ilk önce 1.479 BTC’lik bir alım yaptı. Bunun hemen ardından ise 2.485 BTC’lik satın alma gerçekleştirildi. Lark Davis’in de paylaşımı şu şekilde;

Hatırlatmak gerekirse Terraform Labs bir önceki alımında şirket rezervine 139 milyon dolara tekabül eden 2.943 Bitcoin’i (BTC) bilançosuna eklemişti. Bunun yanında şirket ilk en büyük alımını ise 27 Ocak tarihinde 8.588 Bitcoin (BTC) ile yapmıştı.

Son olarak CoinMarketCap verilerine göre, BTC 45,347 dolardan işlem görüyor.

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Terra, yaklaşık 4 bin Bitcoin satın aldı