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    Terra, yeni Bitcoin (BTC) alımı gerçekleştirdi

    LUNA kripto parası ile bilinen Terra, 180 milyon dolar değerinde yaklaşık 4 bin adet Bitcoin alımı yaptı.                                                        
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    Terra, yaklaşık 4 bin Bitcoin satın aldı
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    Bilindiği üzere Terraform Labs, UST rezervini desteklemesi için düzenli olarak Bitcoin (BTC) alımı yapmaya devam ediyor. Şirket, bu alımlara bir yenisini daha ekledi. İki parça halinde yapılan alımlarda toplamda 3.964 BTC daha Terra’nın bilançosuna eklenmiş durumda. 

    Terra, 180 Milyon Dolar Karşılığında 3964 BTC Daha Aldı

    Geçen hafta yaptığı Bitcoin (BTC) alımıyla gündeme gelen Terra, yeni bir Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Söz konusu bu alım ile beraber Terra’nın cüzdanına şu anda toplamda 34.691 adet BTC bulunuyor.

    Lark Davis’in paylaşımında farkedilen alıma göre, Terra ilk önce 1.479 BTC’lik bir alım yaptı. Bunun hemen ardından ise 2.485 BTC’lik satın alma gerçekleştirildi. Lark Davis’in de paylaşımı şu şekilde;

    Hatırlatmak gerekirse Terraform Labs bir önceki alımında şirket rezervine 139 milyon dolara tekabül eden 2.943 Bitcoin’i (BTC) bilançosuna eklemişti. Bunun yanında şirket ilk en büyük alımını ise 27 Ocak tarihinde 8.588 Bitcoin (BTC) ile yapmıştı.

    Son olarak CoinMarketCap verilerine göre, BTC 45,347 dolardan işlem görüyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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