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    Tesla 1 megawatt'lık ultra hızlı şarj teknolojisini duyurdu

    Tesla önümüzdeki yıl dördüncü nesil Supercharger şarj istasyonlarının kurulumuna başlayacağını duyurdu. 1 megawatt güç sağlayabilen istasyonlar, Tesla Semi ve Cybertruck'ı daha hızlı şarj edecek.
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    Tesla 1 megawatt'lık ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2023 yılında 1 megawatt'ın üzerinde güç sağlayabilen dördüncü nesil Supercharger şarj istasyonlarını kurmaya başlayacak. Yeni nesil istasyonlar Tesla Semi'nin yanı sıra henüz üretime geçmemiş Cybertruck pick-up modelini de şarj edebilecek.

    Tesla CEO'su Elon Musk'a göre V4 Supercharger, 1.000 voltluk mimarinin yanı sıra gelişmiş sıvı soğutma sistemine sahip yeni bir şarj kablosu ile birlikte çalışacak. Bu sayede elektrikli araçların normalden daha hızlı şarj olmasını sağlayacak.

    Tesla 1 megawatt'lık ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör

    İlk teslimatlar PepsiCo'ya yapıldı

    Tesla elektrikli otomobilleri için daha yüksek voltaj mimarisine geçme olasılığını geçtiğimiz aylarda gündeme getirmişti. Ancak o zaman 400'den 800 volta geçiş ve sadece uzun vadede bir artıştan bahsediliyordu. Şimdi ise bu planın fazlasıyla yerine getirileceği anlaşılıyor.

    Tesla 1 megawatt'lık ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tesla Semi'nin ilk teslimatları 1 Aralık'ta Nevada'daki Gigafactory tesisinde düzenlenen etkinlikte yapıldı. Üretilen ilk araçlar daha önce söz verildiği gibi PepsiCo'ya teslim edildi. Elektrikli tırlar yılbaşı gecesi itibarıyla meşrubat sevkiyatına başlayacak.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 22 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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