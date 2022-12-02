Tesla 1 megawatt'lık ultra hızlı şarj teknolojisini duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk'a göre V4 Supercharger, 1.000 voltluk mimarinin yanı sıra gelişmiş sıvı soğutma sistemine sahip yeni bir şarj kablosu ile birlikte çalışacak. Bu sayede elektrikli araçların normalden daha hızlı şarj olmasını sağlayacak.
İlk teslimatlar PepsiCo'ya yapıldı
Tesla elektrikli otomobilleri için daha yüksek voltaj mimarisine geçme olasılığını geçtiğimiz aylarda gündeme getirmişti. Ancak o zaman 400'den 800 volta geçiş ve sadece uzun vadede bir artıştan bahsediliyordu. Şimdi ise bu planın fazlasıyla yerine getirileceği anlaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam