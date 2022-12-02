Tesla 1 megawatt'lık ultra hızlı şarj teknolojisini duyurdu

Tam Boyutta Gör Tesla, 2023 yılında 1 megawatt'ın üzerinde güç sağlayabilen dördüncü nesil Supercharger şarj istasyonlarını kurmaya başlayacak. Yeni nesil istasyonlar Tesla Semi'nin yanı sıra henüz üretime geçmemiş Cybertruck pick-up modelini de şarj edebilecek.

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Tesla CEO'su Elon Musk'a göre V4 Supercharger, 1.000 voltluk mimarinin yanı sıra gelişmiş sıvı soğutma sistemine sahip yeni bir şarj kablosu ile birlikte çalışacak. Bu sayede elektrikli araçların normalden daha hızlı şarj olmasını sağlayacak.

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İlk teslimatlar PepsiCo'ya yapıldı

Tesla elektrikli otomobilleri için daha yüksek voltaj mimarisine geçme olasılığını geçtiğimiz aylarda gündeme getirmişti. Ancak o zaman 400'den 800 volta geçiş ve sadece uzun vadede bir artıştan bahsediliyordu. Şimdi ise bu planın fazlasıyla yerine getirileceği anlaşılıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla Semi'nin ilk teslimatları 1 Aralık'ta Nevada'daki Gigafactory tesisinde düzenlenen etkinlikte yapıldı. Üretilen ilk araçlar daha önce söz verildiği gibi PepsiCo'ya teslim edildi. Elektrikli tırlar yılbaşı gecesi itibarıyla meşrubat sevkiyatına başlayacak.

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Tesla 1 megawatt'lık ultra hızlı şarj teknolojisini tanıttı