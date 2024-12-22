Tesla, 700.000 elektrikli aracı geri çağırıyor: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Tesla, lastik basıncı izleme sisteminden kaynaklı 700 bin elektrikli aracını geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun 2024 model Cybertruck, 2017-2025 Model 3 ve 2020-2025 Model Y araçları etkilediğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle düzeltilecek.

Tesla, tam 700,000 aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan uyarıya göre, yeni keşfedilen sorun lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) uyarı ışığının sürüşler arasında yanık kalmamasıyla ilgili. Bu da sürüş güvenliği için tehlike oluşturuyor ve uyarı bildirimlerin 15 Şubat 2025’ten itibaren Tesla sahiplerine gönderileceği açıklandı.

Neyse ki Tesla, sorundan etkilenen araçlara OTR güncellemesi göndereceğini söylüyor. Dolayısıyla eğer sizin de aracınız geri çağırma kapsamındaysa, bildirim ve e-postaları kontrol etmenizde fayda var.

Tesla, yeni Model Y üretimine gelecek ay başlıyor 2 gün önce eklendi

Son dönemde Tesla’nın geri çağırmalarla sık sık gündeme geldiğini söyleyelim. Özellikle 2024 yılı, şirketin pek çok yazılım güncellemesi ve onarım operasyonuyla yoğun geçti. NHTSA’nın verilerine göre, geçtiğimiz yıl içinde Cybertruck modelinde geri görüş kamerası, hatalı silecekler ve gevşek bagaj kapakları gibi problemler nedeniyle toplam yedi geri çağırma operasyonu gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, Haziran 2024’te 1.8 milyon aracı kapsayan bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme, 2021-2024 Model 3, S ve X ile 2020-2024 Model Y araçlarında kaputların düzgün kapanmaması durumunda seyir esnasında açılma riskini gidermeyi hedefliyordu.

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Tesla, 1 milyona yakın elektrikli aracı geri çağırıyor!