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    Tesla, araçlarında Formula 1 tarzı servis sunacak

    Elon Musk, Tesla araçlarının servis süresini kısaltmak için Formula 1 pit ekibi tekniklerini kullanacaklarını açıkladı. Musk, Tesla’nın servis anlamında bir devrim gerçekleştirmesini istiyor.
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    Tesla, araçlarında Formula 1 tarzı servis sunacak
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    Elon Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamada Tesla’nın “Formula 1 pit ekibi tekniklerini” kullanarak servise gelen araçlara aynı saatte hizmet sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Musk’ın bu hedefi artan Tesla arzına kıyasla eksik kalan servis hizmetinin iyileşmesi gerektiğinin bir kanıtı olarak nitelendirildi.

    Tesla’nın Formula 1’den ilham alması aslında bir ilk değil. Firma, 2015 yılında F1’de 25 yıl çalışmış ve Red Bull Racing baş teknisyeni olan Kenny Handkammer’ı işe alarak Servis İnovasyon Direktörü konumuna getirmişti. Handkammer, Tesla’nın yeni servis programına liderlik ederken bekleme sürelerini kısaltmak için F1’den ilham alarak birtakım çözümler getirmişti. 

    Tesla aynı gün onarım sunmayı hedefliyor

    Elektrikli otomobil devinin müşterileri hızla artarken hizmet altyapısının bu hıza yetişmekte zorlandığı görülüyor. Firma bir yandan servis ağını genişletmeye çalışırken mevcut hizmet sürelerini de kısaltmayı planlıyor. 

    Musk, nispeten geleneksel bir servis yaklaşımları olmasına rağmen endüstrinin kalanından daha iyi bir servise sahip olduklarını söylüyor. Ayrıca Tesla’nın servis konusunda nasıl bir devrim yaratacağını merak eden Musk, servis merkezlerinde randevuların üçte ikisinin aynı gün onarım almasını hedefliyor. Bununla birlikte Tesla, servis merkezlerini büyütmeye ve daha fazla teknik uzmanlık ile spesifik hizmetleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

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