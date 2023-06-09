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    Tesla belgeleri sızdı Cybertruck'ın neden geciktiği ortaya çıktı: Her yerde sorun var

    Tesla’nın otomobil tutuklarını ikiye bölen pick-up modeli Cybertruck, bu yıl içerisinde seri üretime girmeye hazırlanıyor. Peki Cybertruck neden gecikti? Sızan Tesla belgeleri cevabı veriyor.
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    Tesla belgeleri sızdı Cybertruck'ın neden geciktiği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Cybertruck, Kasım 2019'da duyurulduğunda, Tesla CEO'su Elon Musk üretimin 2021'in sonlarında başlamasını beklediğini söylemişti. Ancak, söz konusu seri üretim sürekli yapılan ertelemelerle birlikte 2023’ün ikinci yarısına ötelendi. Cybertruck'ta yaşanan bu gecikmenin ise bazı temel sorunlardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Cybertruck'ın her noktası zorluklar yarattı

    Basına sızdırılan Tesla belgelerine göre, Cybertruck'ın Ocak 2022'deki üretim öncesi “alfa” versiyonunda frenleme, gövde sızdırmazlığı ve süspansiyon gibi temel unsurlarında problemler yer alıyordu.

    Tesla belgeleri sızdı Cybertruck'ın neden geciktiği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Musk'ın dayanıklılığını göstermek için iki camını metal bilyelerle kırdığı meşhur 2019 tanıtımından bu yana bir milyondan fazla müşterinin Cybertruck'ı rezerve ettiği düşünülüyor. Tesla'nın en çok satan aracı olma ihtimali düşük olsa da, Cybertruck'ın nihai olarak piyasaya sürülmesi, 2020'deki Model Y'den bu yana yeni bir tüketici sınıfı modeli sevk etmeyen bir şirket için sembolik bir zafer olarak görülebilir.

    Frenlerde problemler var

    Ancak sızıntılardan gelen belgeler, Cybertruck'ın geliştirilmesinin sorunsuz olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Örneğin, aracın Ocak 2022'de test edilen prototip versiyonunda "aşırı pedal hareketi ve tutarsız duruş", "sürtünmeli frenleme sırasında aşırı eğim" ve dönerken frenleme sorunları gibi fren bazlı sorunlar vardı. Bu fren sorunları aracın en büyük problemlerinden zira Tesla'nın mühendisleri, Otomotiv Mühendisleri Derneği derecelendirme ölçeğinde 7 puanını hedefliyordu ancak alfa sürümü yalnızca 4  puan elde etti.

    Aracın sızdırmazlığı güven vermekten uzak

    Tesla belgeleri sızdı Cybertruck'ın neden geciktiği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hem hava koşullarını hem de gürültüyü kabinden uzak tutmak için önemli bir unsur olan aracın sızdırmazlığı da bir başka zorluk olarak ortaya çıkıyor.  Cybertruck'ın alışılmadık tasarımının mühendislerin aracı düzgün bir şekilde sızdırmaz hale getirme girişimlerini zorlaştırmış olabileceğini ima ediyor. Raporda, "Gövde üretimi ve boyahane süreçleri geçmişte gövdeleri optimum NVH performansı için sızdırmaz hale getirmekte zorlandı ve Cybertruck tasarımı yeni zorluklar ortaya koyuyor" deniyor. Belgelerde "Sızdırmazlık için net bir yol bulamadığımız bir dizi alan var" ifadesi dikkat çekiyor.

    Süspansiyonlarda da sorun var

    Tesla belgeleri sızdı Cybertruck'ın neden geciktiği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Raporda ayrıca bir otomobilin sürüş ve yol tutuş performansını değerlendirmek için kullanılan kinematik ve uyumluluk (K&C) testlerinin sonuçları da ayrıntılı olarak yer alıyor. Tipik bir K&C testi sırasında araç gövdesi sabitlenirken tekerleklere kontrollü kuvvetler veya yer değiştirmeler uygulanır. Bu tür testlerin sonuçları kamber ve toe gibi araç süspansiyon parametrelerini verir; bu parametreler tekerleklerin düz ilerleme konumundan ne kadar içeri veya dışarı döndüğünü belirleyen bir ölçümdür. Prototip aracın süspansiyonundaki sorunlarının bazı performans alanlarında "hedeflerle arasında önemli bir fark" olduğu belirtiliyor. Hatta aracın ön kısmında "süspansiyon tasarımını değiştirmeden çözüm bulunamayan" bazı sorunların olduğu bile raporlanmış durumda.

    Yol tutuşu problemleri

    Tesla belgeleri sızdı Cybertruck'ın neden geciktiği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Alfa Cybertruck için yol tutuşu da bir endişe kaynağıydı. Raporda, "aşırı orta hızda sertlik ve kesiklik", "yüksek baş-kıç ivmelenmeleri" ve "yapısal sarsıntı" dahil olmak üzere bir dizi soruna dikkat çekildi. Kamyonun "düşük hızlı manevra sırasında aşırı yanal sarsıntı" yaşadığı ve direksiyon inceliği ve gövde yuvarlanması ile ilgili sorunların ele alınması gerektiği belirtildi.

    Cybertruck'ın geliştirilmesinin zorlu olduğu gerçeği, gelişimini takip eden hiç kimse için sürpriz değil. Kamyonun inanılmaz derecede kutuplaştırıcı bir tasarımı var ve bu da ön cam silecekleri gibi normalde basit olan unsurlar üzerinde yoğun incelemelere dahi yol açtı. Aracın benzersiz gövdesi ve tamamen paslanmaz çelikten imal ediliyor olması da üretimde sorunlar yol açıyor. Bununla birlikte, dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla, bu zorlukların üstesinden gelebilecek mali kaynaklara sahip. Peki sizler Cybertruck hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda bizimle paylaşın.

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    teknolojikolik.com 3 saat önce

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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