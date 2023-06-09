Tesla belgeleri sızdı Cybertruck'ın neden geciktiği ortaya çıktı: Her yerde sorun var

Basına sızdırılan Tesla belgelerine göre, Cybertruck'ın Ocak 2022'deki üretim öncesi “alfa” versiyonunda frenleme, gövde sızdırmazlığı ve süspansiyon gibi temel unsurlarında problemler yer alıyordu.
Frenlerde problemler var
Ancak sızıntılardan gelen belgeler, Cybertruck'ın geliştirilmesinin sorunsuz olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Örneğin, aracın Ocak 2022'de test edilen prototip versiyonunda "aşırı pedal hareketi ve tutarsız duruş", "sürtünmeli frenleme sırasında aşırı eğim" ve dönerken frenleme sorunları gibi fren bazlı sorunlar vardı. Bu fren sorunları aracın en büyük problemlerinden zira Tesla'nın mühendisleri, Otomotiv Mühendisleri Derneği derecelendirme ölçeğinde 7 puanını hedefliyordu ancak alfa sürümü yalnızca 4 puan elde etti.
Aracın sızdırmazlığı güven vermekten uzak
Süspansiyonlarda da sorun var
Yol tutuşu problemleri
Cybertruck'ın geliştirilmesinin zorlu olduğu gerçeği, gelişimini takip eden hiç kimse için sürpriz değil. Kamyonun inanılmaz derecede kutuplaştırıcı bir tasarımı var ve bu da ön cam silecekleri gibi normalde basit olan unsurlar üzerinde yoğun incelemelere dahi yol açtı. Aracın benzersiz gövdesi ve tamamen paslanmaz çelikten imal ediliyor olması da üretimde sorunlar yol açıyor. Bununla birlikte, dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla, bu zorlukların üstesinden gelebilecek mali kaynaklara sahip. Peki sizler Cybertruck hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda bizimle paylaşın.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi