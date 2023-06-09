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    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck'ın seri üretim tarihi belli oldu: Yakında geliyor

    Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni raporlara göre elektrikli pick-up çok yakında seri üretime girecek.
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    Tesla Cybertruck'ın seri üretim tarihi açıklandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından 2019 yılında tanıtılan Tesla Cybertruck, tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılarda merak uyandırmaya devam ediyor. Öyle ki önemli ön sipariş rakamlarına ulaşan elektrikli pick-up modeli, birçok ertelemenin ardından çok yakında üretime girecek. Bugünse, aracın seri üretim tarihi ve üretim hattı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 

    Cybertruck Ekim ayında seri üretime giriyor

    Son paylaşılan raporlara göre Tesla, yılda 375.000 adet Cybertruck üretmeye hazırlanıyor ve aday modeller Ağustos ayı sonuna kadar piyasaya sürülecek. Bu zaman çizelgesi, teslimatların üçüncü çeyreğin sonunda, yani Eylül 2023'ten itibaren başlayacağını gösteriyor. Ancak bu noktada ufak gecikmeler yaşanabileceğini unutmamak gerek.

    Bildirilenlere göre "Üretim öncesi araçlar" veya "sürüm adayları" olarak da bilinen ilk Cybertruck aday modellerinin piyasaya sürülmesi Ağustos ayının sonunda yapılacak. Bu aşamanın Tesla için büyük adım olacağını belirtelim. Niketim tam ölçekli üretim başlamadan önceki son aşamayı temsil ediyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Cybertruck'ın seri üretimi ise Ekim ayında başlayacak.

    Bilmeyenler için Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısında Elon Musk, Cybertruck için üretim hedeflerini 250.000 olarak açıklamıştı. Paylaşılan bilgilerin ışığında, Cybertruck'a yönelik pazar talebinin büyük oranda arttığını söyleyebiliriz. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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