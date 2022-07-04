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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya karşı açılan davaların sonu gelmiyor. Bu sefer ise Tesla, Kaliforniya'daki fabrikalarında taciz ve yıldırma dahil olmak üzere ırkçı bir çalışma ortamı olduğunu iddia eden 15 siyahi çalışan tarafından dava edildi.

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Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikası taciz, yıldırma ve ırkçılık ile suçlanıyor

Geçtiğimiz hafta bir Kaliforniya mahkemesinde açılan davada Tesla, işçilerin iş yerinde ırkçı hakaretlere ve aşağılayıcı yorumlara maruz kalmalarından dolayı suçlandı. Davacılar, cinsel taciz ve görünüm eleştirisine ek olarak, bazılarının şirketin Fremont fabrikasında fiziksel olarak en zorlu işlere atandığını iddia etti. Sanıklar arasında Elon Musk bulunmasada fabrika yöneticilerinin çoğu bulunuyor.

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Bu dava, Tesla'yı ırk ayrımcılığı yapmakla ve iş yeri taciziyle suçlayan birçok davadan yalnızca biri. Geçtiğimiz yıl, siyahi eski bir asansör operatörü, Tesla'yı ırk ayrımcılığını önlemek için yeterince şey yapmamakla suçlayan davasını kazandı ve kendisine 15 milyon dolarlık ödeme verildi.

Şubat ayında Kaliforniya'nın Adil İstihdam ve Konut Departmanı (DFEH), Tesla'ya şirketin Fremont fabrikasının siyahi işçilerin ırksal hakaretlere maruz kaldığı ve ayrımcılığa uğradığını iddia eden bir dava açtı. Tesla ise bu iddialara karşı blogunda yaptığı bir yayında ayrımcılık iddialarını reddetti ve şirketin her türlü ayrımcılığa ve tacize şiddetle karşı çıktığını belirtti.

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Tesla, bu sefer ırkçılık davasıyla karşı karşıya